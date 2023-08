Ex-empresário processa banda Coldplay no Reino Unido

A- A+

O ex-empresário da banda de rock britânica Coldplay entrou com um processo contra os quatro integrantes, de acordo com documentos legais obtidos pela revista "Variety".



Um representante do grupo confirmou à publicação que Dave Holmes e os músicos romperam, no ano passado, um vínculo de 22 anos — quase toda a trajetória profissional da banda. Fontes disseram à revista que a ação judicial se refere a uma disputa contratual.

Os músicos do Coldplay agora são gerenciados pela equipe de Phil Harvey, Mandi Frost e Arlene Moon, que trabalharam com Holmes durante anos.

Em 2021, a banda renovou o contrato com as gravadoras Parlophone (no Reino Unido) e Atlantic (nos Estados Unidos), da Warner Music. Também refez o vínculo com a agência Wasserman, pouco antes de lançar o mais recente álbum de estúdio, Music of the Spheres. O grupo já vendeu mais de cem milhões de álbuns pelo mundo. A obra lhes rendeu sete prêmios Grammy desde sua estreia, em 2000.

O vocalista Chris Martin, o guitarrista Jonny Buckland, o baixista Guy Berryman e o baterista Will Champion estudavam na University College of London e decidiram formar a banda após se formarem, em 1997. Em 2018, numa entrevista à "Variety", Dave Holmes relatou que deu uma cópia do álbum de estreia do grupo para a mãe dele e prenunciou o sucesso.



— Eu disse a ela: 'Acabei de começar a trabalhar com esta banda e eles serão tão grandes quanto o U2' — lembrou ele. — Eu sabia. Eu simplesmente sabia.

Veja também

TEATRO GUARARAPES Ney Matogrosso retorna ao Recife com show "Bloco na Rua", nesta quinta (17), no Teatro Guararapes