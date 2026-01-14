A- A+

ACUSAÇÕES Ex-funcionárias acusam Julio Iglesias de tráfico de pessoas e crimes sexuais Duas ex-funcionárias haviam denunciado o cantor por assédio anteriormente

No centro de uma polêmica após as acusações de duas ex-funcionárias, Julio Iglesias é alvo de uma denúncia por suposto tráfico de pessoas e crimes sexuais, indicaram as associações que apoiam as demandantes neste caso que questiona a imagem da estrela espanhola.

A denúncia veio à tona na véspera, após a publicação de uma investigação da emissora americana Univisión e do site espanhol elDiario.es, à qual uma ex-empregada doméstica e uma ex-fisioterapeuta de Iglesias afirmam terem sido submetidas a agressões e assédio sexual, fatos que, em um dos casos, poderiam ser qualificados como estupros.

"De acordo com a denúncia apresentada, Laura e Rebeca [nomes fictícios] teriam vivido múltiplas e distintas formas de violência — sexual, psicológica, física e financeira — por parte de Julio Iglesias, entre janeiro e outubro de 2021", assinalou a Anistia Internacional em um comunicado semelhante ao publicado pela Women's Link, que representa as denunciantes.

"Em 5 de janeiro, foram levados ao conhecimento da Promotoria [espanhola] fatos 'que poderiam constituir um crime de tráfico de pessoas com fins de imposição de trabalho forçado e servidão', 'crimes contra a liberdade e a dignidade sexual, tais como assédio sexual', assim como um crime de lesões e crimes contra os direitos dos trabalhadores", expuseram.

Na terça-feira, fontes jurídicas confirmaram à AFP que foi apresentada uma denúncia contra Iglesias, que está sendo examinada, sem mais detalhes.

"Não é invencível"

Segundo o depoimento recolhido pelas duas organizações, Iglesias "as teria agredido e assediado sexualmente, verificado regularmente seus celulares, proibido que saíssem da casa onde trabalhavam e exigido jornadas de até 16 horas por dia, sem dias de descanso e sem contrato".

Os fatos teriam ocorrido supostamente em 2021, nas mansões do cantor na República Dominicana e nas Bahamas. Na época, as mulheres tinham 22 e 28 anos, detalhou a investigação jornalística, que inclui, entre outros, extensas entrevistas com as mulheres.

O cantor de 82 anos não respondeu aos pedidos de resposta da Univisión e do elDiario.es, informaram ambos os meios. Também não atendeu à AFP, que tentou contactá-lo na terça-feira.

As denunciantes não tornaram públicas as acusações antes "por medo de represálias profissionais", indicaram as associações.

Rebeca afirma ter tomado a iniciativa "por tudo o que foi difícil neste processo e o que tive de enfrentar para conseguir superá-lo", bem como "pelas mulheres que trabalham nas casas dele", segundo o comunicado das organizações.

"Quero dizer-lhes que sejam fortes, que levantem a voz, que se lembrem de que ele não é invencível. O meu propósito é que nenhuma mulher volte a sofrer este tipo de abusos por parte dele", afirmou Laura.

"Medo"

A revelação das acusações contra Iglesias despertou uma intensa onda de reações na Espanha.

"A investigação que estamos conhecendo nestes dias dá medo, dá pânico", avaliou nesta quarta-feira a ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, na Televisão Espanhola, onde expressou sua "condenação categórica" aos fatos e o "apoio imediato" às denunciantes.

O líder do Partido Popular, principal força da oposição de direita, afirmou, por sua vez, estar "muito surpreso" pelas informações.

Alberto Núñez Feijóo havia declarado que falava todos os meses com Iglesias, de conhecida simpatia conservadora, em uma entrevista em 2024 à edição espanhola da Vanity Fair.

"É necessário que essa investigação na Promotoria da Audiência Nacional seja feita e que nos digam exatamente o que há, se é que há algo", indicou, entretanto, nesta quarta-feira durante uma entrevista na Telecinco, na qual qualificou as denúncias como "muito graves".

O ex-empresário do cantor, Fernán Martínez, descreveu, por sua vez, um homem "beijoqueiro", "muito de contato físico", embora tenha assegurado que "nunca" viu "comportamentos agressivos", como os denunciados.

Nascido em 1943, o artista latino que mais discos vendeu no mundo ficou famoso ao interpretar músicas como "Soy un truhán, soy un señor", "Gwendolyne" e "Me olvidé de vivir", assim como por sua agitada vida pessoal.

De fama internacional, sobretudo na Espanha e na América Latina antes de uma bem-sucedida fase em Miami, viu sua carreira decolar na década de 1970.

Com oito filhos reconhecidos, Iglesias é pai do também bem-sucedido cantor Enrique Iglesias.

