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FAMOSOS Ex-galã da Globo, Nico Puig celebra quase 30 anos de casamento com produtor; confira O ator publicou nas redes sociais uma homenagem ao marido em clima de contagem regressiva para as comemorações das bodas de pérola

Nico Puig, de 53 anos, ex-galã da TV Globo, celebrou na última segunda-feira(6), os quase 30 anos de união com o produtor Jefferson Lattari.

O ator compartilhou no Instagram um vídeo com uma série de fotos do casal em comemoração às bodas de pérola.

“Que loucura… Faltam três meses para completar 30 anos… E assim seguimos. Juntos para sempre”, escreveu o ator na legenda da publicação.

Nico Puig se destacou na década de 1990, ainda muito jovem, com papéis na minissérie “Sex Appeal” (1993), na novela “Olho no Olho” (1993) e nas duas primeiras temporadas de “Malhação” (1995-1996), onde interpretou o personagem Bad Boy.

O relacionamento com Jefferson Lattari começou em 1996 e os dois oficializaram a união civil em 2013.

Há mais de dez anos longe da carreira de ator, Nico trabalha como designer de móveis e atua na direção artística de eventos.

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