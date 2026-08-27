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FAMOSOS Ex-genro de Ana Maria Braga quer participar do reality "A Fazenda 18" Mariana Maffeis, filha da apresentadora, relatou ter vivido uma relação abusiva e afirmou que o ex-marido teria se acomodado com as facilidades proporcionadas por ela e pela situação financeira da família

Badarik González, ex-marido de Mariana Maffeis e ex-genro de Ana Maria Braga, teria entrado no radar da Record para participar de A Fazenda 18. A informação foi compartilhada pelo comunicador Matheus Baldi, que apontou o colombiano como possível nome para a nova temporada do reality.

Segundo Baldi, uma fonte que costuma indicar participantes para o programa estaria tentando viabilizar a entrada de Badarik no elenco. O possível interesse ocorre após a separação conturbada de Mariana, que relatou ter vivido uma relação abusiva e afirmou que o ex-marido teria se acomodado com as facilidades proporcionadas por ela e pela situação financeira da família.

A filha de Ana Maria também pediu uma medida protetiva contra Badarik. Após a decisão, a comunicação entre os dois passou a ser feita exclusivamente por meio de advogados. O ex-casal tem duas filhas: Varuna, de 5 anos, e Hima, de 2.

Professor de ioga, Badarik também se envolveu em outra polêmica nos últimos meses. Ele foi preso em junho, em Minas Gerais, acusado de furtar um anel de prata durante um festival. Após um tempo, obteve liberdade provisória e passou a cumprir medidas cautelares. Badarik nega as acusações de agressão contra a ex-mulher e os filhos.

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