Ex-integrante de grupo de K-pop morre aos 23 anos após lutar contra leucemia

O cantor sul-coreano Jaehyun, ex-integrante do grupo de K-pop F.ABLE, morreu no domingo (29), aos 23 anos, vítima de leucemia. A informação só foi divulgada publicamente dias depois, por meio de uma homenagem emocionante feita por seu ex-integrante de banda, Hojun.

Jaehyun, cujo nome completo era Shim Jaehyun, era conhecido por seu carisma e talento desde que estreou no cenário musical em 2020, como o membro mais jovem do F.ABLE. O grupo encerrou oficialmente suas atividades em 2023, mas continuava sendo lembrado pelos fãs por hits como Burn it up e Run run run.



A notícia de sua morte foi compartilhada apenas nesta terça-feira (1º), por Hojun, que usou os Stories do Instagram para prestar uma homenagem comovente. “Espero que você consiga viver com conforto aí de cima. Me perdoe por não estar ao seu lado no fim”, escreveu, revelando que também só soube do falecimento dias depois.

Fãs de Jaehyun lamentaram nas redes sociais assim que a notícia se espalhou. A família ainda não se pronunciou oficialmente sobre os detalhes do diagnóstico ou do tratamento.

