Show Ex-membro do "ImaginaSamba", Suel volta ao Recife para o "Samba do Boyzinho" Evento traz no line-up também a sambista Gica, que caiu no gosto de famosos como Neymar, Thiaguinho, Léo Santana, Zeca Pagodinho, Richarlison e Mumuzinho

Não vai faltar samba no feriadão da Semana Santa no Recife. A capital pernambucana recebe o show "Samba do Boyzinho" no dia 8 de abril, com line-up encabeçado pelo ex-integrante do grupo "ImaginaSamba", Suel. O evento acontece na Green House, em Boa Viagem, a partir das 21h. Os ingressos custam R$ 65 e R$ 110 (open bar), e estão à venda nas lojas Esposende e no site Bilheteria Digital.

Suel promete um show recheado de sucessos, embalando o repertório do DVD "Fases", que gravou no final do ano passado com participações de diversos convidados no Rio de Janeiro, além de canções que marcaram sua carreira, como “Duvido”, “Para de Pirraça”, “Me Assume ou me Esquece” e “Pretexto”. Apesar de ter ficado conhecido à frente do "ImaginaSamba", Suel há mais de 20 anos compõe para artistas como Sorriso Maroto, Péricles, Mumuzinho e Belo.

Quem também figura o line-up é a sambista revelação Gica, que caiu no gosto de famosos como Neymar, Thiaguinho, Mumuzinho, Léo Santana, Zeca Pagodinho e outros nomes do samba, e bateu a marca de 20 milhões de plays com o seu novo trabalho "carro-chefe", do álbum "Lágrimas vão e vem".

Entre as outras atrações do evento, estão Rayssa Bacelar, Tocha, Matheusinho e Samba pra geral.

SERVIÇO

"Samba do Boyzinho", com Suel, Gica, e outras atrações

Quando: 8 de abril, às 21h

Onde: Green House, Boa Viagem

Ingressos: R$ 65 e R$ 110 (open bar), e estão à venda nas lojas Esposende e no site Bilheteria Digital

