Famosos Ex-lavador de carros e o "mô" de Yasmin Brunet: quem é o milionário que está em Noronha com a modelo Casal vive viagem em família no arquipélago em Pernambuco e empresário reagiu até reagiu com um "te amo" para ex-BBB

Pelas fotos que Yasmin Brunet publicou em seu Instagram no domingo (18), é quase impossível negar que a modelo está apaixonada.



Esta é a avaliação dos internautas ao verem imagens nas quais a também ex-BBB aparece coladinha com o empresário Ronald Lopes durante uma viagem ao arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Aliás, o rapaz respondeu à publicação com um “te amo”, confirmando publicamente que o sentimento é recíproco.

A viagem que Yasmin e Ronald fazem às ilhas se trata de um momento em família que a modelo já está sendo incluída. Claro, não poderia deixar de ser. O empresário levou consigo a sua avô, Dona Rosilda, além de outras pessoas de seu círculo mais íntimo.





Yasmin Brunet com a família de seu namorado, o empresário Ronald Lopes — Foto: Reprodução/Instagram

Em um dos registros, feito em frente ao espelho, os dois se abraçam e trocam um beijo sutil, enquanto Yasmin é vista somente de costas. Na outra imagem, eles encaram a câmera e aparecem com sorrisos contidos, em clima de tranquilidade. Talvez por isso mesmo é que a modelo chame o rapaz de “mô”.





O empresário Ronald Lopes — Foto: Reprodução/Instagram

Ao levar a avó para Noronha, Ronald explicou que sua intenção era apresentar uma casa que agora é de sua família. “Dona Rosilda, agora a senhora tem um cantinho pra ficar em Noronha. É que seu neto aqui (aquele mesmo que geral descreditava), hoje pode te proporcionar um lugar mais do que especial na ilha para ficar quando a senhora bem entender”, disse ele. O texto por si só é um demonstrativo da vida passada do empresário.





Criado em uma comunidade da Grande Belo Horizonte, o empresário veio de uma realidade simples. Antes de alcançar estabilidade, ele já trabalhou como motorista de aplicativo, lavador de carros e chegou a ganhar a vida também como vendedor ambulante.

A virada veio com a entrada no mercado de apostas esportivas, setor em que construiu reputação e passou a ser visto como nome de destaque. Em seu perfil no Instagram, Ronald compartilha ser o fundador da Loyalty Group, especializada em estratégias de vendas online e marketing digital. De acordo com o jornal Extra, em 2024, uma parte de empresas do rapaz foi negociada em uma transação avaliada em até R$ 100 milhões.

