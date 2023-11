A- A+

LUTO Ex-líder da organização budista japonesa Soka Gakkai morre aos 95 anos Daisaku Ikeda contribuiu para ampliar a influência da Soka Gakkai no Japão e no mundo

O ex-líder da influente organização budista japonesa Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, morreu aos 95 anos, anunciou o movimento neste sábado.

"Morreu de causas naturais na noite de 15 de novembro em sua casa de Shinjuku", bairro de Tóquio, afirmou a Soka Gakkai em um comunicado.

Daisaku Ikeda contribuiu para ampliar a influência da Soka Gakkai no Japão e no mundo. Ele foi o cofundador em 1964 do Komeito, partido político de centro, que integra coalizão de governo do Partido Liberal-Democrata.

Ikeda "teve um papel importante para promover a paz, a cultura e a educação no Japão e no exterior", escreveu o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida na rede social X.

"Ikea deixará uma marca significativa na história", acrescentou.

A organização budista Soka Gakkai, fundada em 1930, afirma que tem quase 12 milhões de membros em todo o mundo, incluindo o ator Orlando Bloom e outras celebridades.

Veja também

eras tour Distribuição de água no entorno do Engenhão, bebedouros e permissão para entrada de garrafas vazias