Ex-marido de Britney Spears defende a cantora contra cyberbullying de Donald Trump Jr; entenda

Sam Asghari, ex-marido de Britney Spears, saiu em defesa da cantora nas redes sociais ao se deparar com um meme que a ridicularizava. O responsável pelo post que zombava da estrela pop é Donald Trump Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos. O herdeiro do magnata americano compartilhou uma montagem que mostra Britney em uma foto produzida, no auge da sua carreira, ao lado de um print de um vídeo recente da cantora, no qual ela aparece dançando com facas. "America com Trump / America com Biden", dizia a legenda de cada uma das imagens, respectivamente.

"Não é legal bancar o valentão" (tradução livre), escreveu Asghari em um story publicado no seu perfil do Instagram. O modelo, ator e preparador físico marcou Donald Trump Jr. no post.

Esta é a primeira vez que Asghari defende a ex-mulher publicamente desde que eles se separaram, em agosto. O casamento entre o iraniano-americano de 29 anos e a estrela pop durou pouco mais de um ano. Eles se conheceram depois que Asghari foi selecionado para participar do videoclipe de "Slumber party", de 2016. O noivado veio em setembro de 2021.

Performance com facas

Britney Spears deixou seus fãs preocupados quando, na semana passada, postou um vídeo nas redes sociais, no qual aparece dançando com facas nas mãos. O episódio rendeu, inclusive, uma visita da polícia à cantora. Britney, no entanto, tranquilizou seus seguidores após o ocorrido e afirmou que as facas eram falsas.

"Eu sei que assustei todo mundo com a última postagem, mas essas são facas falsas que minha equipe alugou na loja Hand Prop, em Los Angeles", escreveu ela no Instagram. "Ninguém precisa se preocupar ou chamar a polícia", avisou.

Britney disse, ainda, que se inspirou em outra estrela pop para fazer a performance. "Estou tentando imitar uma das minhas artistas favoritas, Shakira… uma performance que me inspirou!!!", afirmou a dona do hit "Toxic", em referência à passagem da cantora colombiana no Video Music Awards (VMA), da MTV, no início deste mês. "Um brinde a nós, meninas más, que não temos medo de ultrapassar limites e correr riscos", concluiu a artista em seu esclarecimento.

