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Artistas Ex-marido de Halle Berry acusa atriz de agredir filho de 12 anos, diz mídia dos EUA De acordo com o processo citado pelo TMZ, o episódio mais recente teria ocorrido em 26 de setembro

A atriz Halle Berry, conhecida por filmes como Mulher-Gato e A Última Ceia, tornou-se alvo de um pedido de ordem de restrição temporária apresentado pelo ex-marido dela, o ator francês Olivier Martinez. Segundo documentos judiciais obtidos por veículos de imprensa norte-americanos como TMZ e People na quinta-feira, 1º de outubro, Martinez acusa a atriz de ter agredido fisicamente o filho do casal, Maceo, de 12 anos.

A advogada de Berry nega as acusações.

As acusações ainda não foram comprovadas judicialmente e integram uma disputa de guarda que se arrasta há anos entre os dois.

De acordo com o processo citado pelo TMZ, o episódio mais recente teria ocorrido em 26 de setembro. No relato apresentado à Justiça, Martinez afirma que Berry teria entrado em conflito com o filho e, durante a discussão, supostamente pulado sobre o menino, colocado as mãos em seu pescoço e o estrangulado.

Ainda segundo os documentos, Maceo teria entrado em contato com o pai após o episódio e pedido para ser buscado. Martinez afirma que o filho demonstrou medo e resistência em retornar à casa da mãe.

O ator também relata supostos episódios anteriores de agressões físicas e conflitos envolvendo o adolescente ao longo dos últimos anos. As alegações serão analisadas pela Justiça.

Além da ordem de restrição, Martinez pede que a Justiça lhe conceda a guarda exclusiva de Maceo e determine que Berry seja impedida de se aproximar do filho.

Advogada nega acusações

A advogada de Halle Berry, Marina Beck, declarou ao TMZ que a petição é "totalmente infundada e deliberadamente enganosa".

"Existem inúmeras provas, incluindo várias decisões judiciais, de que Olivier Martinez descumpriu repetidamente ordens judiciais e interferiu em intervenções terapêuticas e educacionais necessárias, prejudicando Maceo, o filho menor dele e de Halle Berry - uma conduta pela qual o Sr. Martinez já foi legalmente sancionado", acrescenta Beck.

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