Ex-MasterChef Paola Carosella anuncia contratação pela Globo

A chef Paola Carosella anunciou nesta quinta-feira (29), através de suas redes sociais, sua contratação pela Rede Globo. Segundo a ex-jurada do MasterChef, da Band, o convite para comandar um programa culinário na grade foi feito por Boninho.

A atração, reality de competição batizado de “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua”, terá 10 episódios, apresentação do ator e humorista Leandro Hassum, e contará com o cozinheiro João Diamante dividindo a bancada do júri com Carosella.

“Queria me desafiar, divertir e entreter.. por isso aceitei o generoso e amoroso convite do Boninho e equipe. Com João Diamante e Leandro Hassum, vamos dar boas risadas e tudo indica que algumas lágrimas de emoção também… já já logo mais .. quem vem com a gente?”, escreveu a chef.

Nos comentários, Boninho devolveu o afeto: “Já está sendo divertido e ainda nem começou!!! Bem vinda a nossa TV Globo”. João Diamante também comentou: “Que privilégio vai parte desse novo projeto da TV Globo junto com você”.

