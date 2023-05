A- A+

AGRESSÃO SEXUAL Ex-Menudo diz que mãe de empresário "pedófilo" sabia sobre abusos sexuais do filho Cantor porto-riquenho Roy Rosselló chamou o fundador da banda de "doente" em documentário sobre o grupo

O cantor Roy Rosselló, ex-integrante do Menudo, trouxe à tona novas revelações sobre seu passado como membro do grupo. A boy band latina, sucesso internacional nos anos 1980, era empresariada pelo produtor musical porto-riquenho Edgardo Díaz, de 76 anos. Ele também foi o fundador da banda, em 1977. Em entrevista à série documental "Menendez + Menudo: Boys Betrayed", ou "Meninos Traídos" na versão em português, o artista acusou o executivo de estuprar menores de idade e afirmou que a mãe de Díaz tinha conhecimento sobre os casos de abuso.

Edgardo era um pedófilo doente e a mãe dele sabia disso. Imagina, só porque você está ali sozinho, sem ter sua família... Se meu pai descobrisse isso, ele o mataria, diz Roy, se referindo aos abusos físicos, verbais e sexuais aos quais ele acusa Edgardo de ter praticado durante sua passagem pelo conjunto musical.

Nesta sexta-feira, o ex-Menudo publicou um trecho da declaração em seu perfil no Instagram. Nas redes sociais, Rosselló já fez várias acusações sobre este e outro episódios de abuso em sua adolescência.

Em abril, o agora missionário religioso já havia revelado ter sido agredido sexualmente por Jose Menendez durante a adolescência. O executivo da música foi assassinado pelos próprios filhos, sob alegação de estupro.

Cantor vive no Brasil

Porto-riquenho, Rosselló vive no Brasil há cerca de oito anos — em 2015, ele se mudou para Porto Alegre com a mulher, a brasileira Patrícia Avila. Hoje, o artista de 51 anos vive em João Pessoa, na Paraíba, e se define como um "missionário religioso", membro da igreja evangélica Assembleia de Deus.

Para pagar as contas, o cantor já chegou a vender bijuterias num shopping em Campinas (SP) e depois, em 2014, tentou a sorte no reality show "A Fazenda", da TV Record. Durante o programa, o ex-menudo teve a prisão decretada por falta de pagamento de pensão alimentícia. Dois dias depois, ele foi levado a uma delegacia em Itu (SP) para prestar depoimento. Retornou ao reality no mesmo dia.

