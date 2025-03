A- A+

SÃO JOÃO Ex-ministro de Jair Bolsonaro, Gilson Machado está na programação do São João de Caruaru O político, também músico, se apresentará no dia 24 de junho, com a banda de forró Brucelose

Entre os vários nomes confirmados, um chamou a atenção de quem conferiu a programação do São João de Caruaru de 2025, anunciado nesta quarta (19): o ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado Neto.

Ele se apresenta no Dia de São João, 24 de junho, com a banda de forró Brucelose, no polo Alto do Moura. Na programação, eles aparecem como “Forró Brucelose e Gilson Neto”.

Para quem não sabe, Gilson é fundador da banda Brucelose, criada em 1995, no município de Gravatá – ou seja: o grupo está completando três décadas de existência neste ano.

Formado em Medicina Veterinária pela UFPE, o ex-ministro bolsonarista (também candidato à prefeitura do Recife, em 2024) já atuou como produtor cultural, empresário e músico – chegando a aparecer nas lives de Bolsonaro quase sempre tocando acordeon.

São João de Caruaru

Com 27 polos e mais de 1,4 mil atrações, o São João de Caruaru 2025 traz como tema “Da Fazenda à Capital do São João”, em referência à história da cidade. As festividades começarão em 25 de abril, na área rural de Caruaru.

João Gomes, Ivete Sangalo, Elba Ramalho, Dorgival Dantas e Léo Santana são alguns dos nomes que compõem a grade da festa, que irão até o dia 28 de junho.

Os homenageados da edição 2025 do São João de Caruaru são Coroné Cornélio, personagem vivido pelo ator, poeta e artista plástico Lamartine Duarte, Patrimônio Vivo da cidade; Jota Lima, cantor com trajetória iniciada nos anos de 1970; e Luísa Maciel (em memória), artista plástica.

Entrevista

Atualmente dividido entre o forró e a política, Gilson Machado Neto participou, na manhã desta terça (18), do programa Folha Política, na Rádio Folha FM 96,7.

Em entrevista ao âncora Jota Batista, Gilson defendeu, entre outras coisas, a candidatura sub-judice do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2026, para um retorno ao Palácio do Planalto – o ex-chefe do Executivo foi declarado inelegível, por oito anos, pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em junho 2023.

“Ele pode ser candidato sub judice. Você acha que um candidato à frente nas pesquisas, com apoio popular, sendo eleito, mesmo sub judice, vão cassar a sua eleição?”, indagou Gilson, durante o programa.



