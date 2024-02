Ex-Monty Pythons, Eric Idle e John Cleese batem boca na internet: "Sempre nos desprezamos"

Eric Idle, ex-integrante do grupo de comédia britânico Monty Python, teve um momento "sincerão" nas redes sociais no último domingo (11). Respondendo a algumas perguntas de fãs, Idle afirmou que não vê John Cleese, seu parceiro de Monty Python, há sete anos. Dois dias depois, foi a vez de Cleese se manifestar.

We always loathed and despised each other, but it's only recently that the truth has begun to emerge https://t.co/QYQNrSogJ6