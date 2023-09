Ex-mulher de Kevin Costner diz que deve R$ 1,4 milhão a advogados e acusa ator de gastar mais

A- A+

Ex-mulher de Kevin Costner, a modelo Christine Baumgartner afirma que deve mais de US$ 300 mil — o equivalente a cerca de R$ 1,4 milhão — aos advogados responsáveis pelo longo e arrastado processo de divórcio do ator. Na semana passada, representantes legais do artista definiram como "nada menos que ultrajante" o pedido de Christine para que fossem pagos US$ 885 mil (mais de R$ 4 milhões) em honorários advocatícios para ela.

Em documentos apresentados na quinta-feira e obtidos pelo programa de TV "Entertainment Tonight", os advogados de Baumgartner reforçaram que ela solicitou US$ 855 mil – e não US$ 885 mil –, e que seu pedido por mais dinheiro se deve ao fato de a modelo e designer de bolsas dever a seus advogados US$ 314 mil "por honorários e custos anteriores".

"Eles (os representantes de Costner) alegam erroneamente que os US$ 855 mil solicitados por Christine são 'apenas para ela se preparar para o julgamento bifurcado de novembro/dezembro'. Na verdade, apenas uma parte das taxas solicitadas é para esse propósito", dizem os documentos, de acordo com o relatório obtido pelo "Entertainment Tonight".

Os advogados de Christine também acusam Costner de gastar mais que ela no processo de divórcio, ressaltando que o tal pedido nivelaria o "campo de jogo" entre ambos.

Extensa batalha

A extensa batalha judicial entre o antigo casal continua a se alongar. Nas próximas audiências, Baumgartner e Costner devem expor seus argumentos para decidir se o acordo pré-nupcial, assinado há 18 anos — período em que os dois viveram juntos —, ainda deve ser levado em consideração.

No início de setembro, eles foram à corte para definir quem deveria arcar com as despesas legais do divórcio. Kevin afirmou ter gasto R$ 3,2 milhões até o fim de julho, mas que pretendia pagar os próprios advogados sem ajuda de custo.

Baumgartner, por outro lado, teve gastos maiores — e teria pedido R$ 2,8 milhões para pagar os advogados John Rydell e Susan Wiesner, mais cerca de R$ 1,3 milhão para Jill Bombino, responsável pela perícia contábil. O total ultrapassa R$ 4 milhões.

Entenda conflito

Numa das audiências recentes, o juiz responsável pelo caso rejeitou os argumentos da defesa de Christine, que disse estar sendo expulsa injustamente da casa em que o casal vivia.

O ator acusa a ex-companheira de gastar US$ 100 mil (o equivalente R$ 485 mil) no cartão de crédito dele e a pressiona a deixar a mansão de US$ 145 milhões (R$ 704 milhões). A designer de bolsas alega não ter dinheiro nem tempo para encontrar outro lugar adequado para morar e pede o reajuste de valores a receber para organizar a nova vida.

Na audiência, a designer disse que "se mudará no devido tempo, mas este é um grande empreendimento e só pode ser realizado com um planejamento cuidadoso". Nas últimas semanas, como noticiaram sites americanos, o juiz "parecia inclinado" a confirmar a validade do acordo pré-nupcial, contestado por Christine. O documento previ que, no caso de um pedido de divórcio, Christine teria um determinado número de dias para deixar a mansão. Como o divórcio foi confirmado em maio, o juiz confirmou o prazo até 31 de julho. O advogado de Christine pediu uma prorrogação até 15 de agosto, que foi negada.

