Ex-mulher de Raul Seixas, Gloria Vaquer morre nos Estados Unidos

A segunda esposa do cantor e compositor Raul Seixas, Gloria Vaquer, morreu nesta quarta-feira (24) nos Estados Unidos. Ela, que era norte-americana, também era cantora e mãe de Scarlet, uma das três filhas do artista brasileiro. Gloria era irmã do guitarrista Jay Anthony Vaquer, que tocou e fez arranjos para os primeiros álbuns do baiano.

Foi Jay foi quem apresentou a irmã a Raul quando ela quis vir ao Brasil pela primeira vez, em 1974. Eles se apaixonaram e Raul deixou a primeira mulher, Edith Wisner, também norte-americana.

Gloria Vaquer dividiu os vocais com Raul na música “Sunseed” (do álbum Novo Aeon, de 1975), cantou “The Diary” no disco Raul Rock Seixas, e Raul a homenageou na faixa “Love Is Magick”. Em 1976 Gloria ficou grávida e nasceu Scarlet Vaquer Rainbow Seixas. Quando ela decidiu deixar Raul e voltou para os Estados Unidos com a filha, Raul tentou retomar a relação, sem êxito.

Scarlet postou dois vídeos no TikTok em homenagem à mãe com fotos antigas e momentos dos pais juntos.

