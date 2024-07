A- A+

HERANÇA Ex-mulher de Tim Maia diz que único herdeiro não é filho legítimo do cantor Carmelo Maia, filho do cantor ainda não obteve retorno

A disputa pela herança do cantor Tim Maia, que morreu em 1998 aos 55 anos, pode ganhar um novo capítulo. Neste domingo, Geisa Gomes da Silva, ex-mulher do artista, disse que Carmelo Maia, o único herdeiro de Tim, não é filho legítimo do cantor.

O Estadão entrou em contato com Carmelo Maia para um pronunciamento sobre a declaração, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

"Com o Tim, acho que não tive nenhum [filho]", afirmou Geisa em entrevista ao Domingo Espetacular, ao ser questionada sobre quantos filhos teria tido com o artista. Veja declaração.

A ex-mulher ainda narrou que não tem uma boa relação com Carmelo Segundo ela, Geisa chegou a pedir R$ 500 da herança de Tim Maia ao filho "para comprar remédios", o que não teria sido acatado.

Carmelo trava disputas judiciais com Leo Maia, criado por Tim e que luta por um reconhecimento de paternidade afetiva. Ele é o único responsável pelo espólio do artista.

