Investigação Ex-namorada de Blake Fielder-Civil, ex-marido de Amy Winehouse, é encontrada morta em casa Sarah Aspin teve dois filhos com Blake durante 7 anos de relacionamento, após o fim de casamento com a cantora. Polícia investiga causa da morte

Sarah Aspin, de 47 anos, foi encontrada morta em casa na manhã do último sábado em Leeds, West Yorkshire, no norte da Inglaterra, segundo o jornal The Sun nesta segunda-feira.

Ela é ex-parceira de Blake Fielder-Civil, que por sua vez, é ex-marido da cantora Amy Winehouse, que morreu em julho de 2011.

O trio se envolveu num relacionamento conturbado por anos.

Sarah começou um namoro com Blake, em 2011, após o término conturbado do casamento de dois anos da cantora com ele. O casal ficou junto até 2018 e teve dois filhos.

A polícia está investigando a morte de Sarah e, segundo o The Sun, o caso permanece "inexplicável". A morte aconteceu em uma propriedade na área de Swillington, na cidade, na manhã do último sábado.

"Uma mulher foi atendida por paramédicos no local, mas morreu pouco tempo depois", disse a polícia ao The Sun. Peritos forenses foram acionados na propriedade até a noite do dia seguinte.

Ainda segundo o jornal, um homem encontrado na propriedade foi detido por um crime não relacionado à morte de Sarah.

— Ela teve seus altos e baixos. Ela deu à luz outro filho e parecia estar dando a volta por cima — disse uma vizinha ao The Sun. — Mas as coisas desandaram novamente e houve muita movimentação policial, com janelas sendo quebradas.

Sarah e Blake se conheceram em 2009 em um centro de reabilitação por abuso de substâncias, dando início a um relacionamento que durou até a separação em 2018. De acordo com alguns veículos, ela ficou conhecida como a mulher que separou o então parceiro de Amy Winehouse.

O relacionamento dos dois teve início meses depois do divórcio de Blake com Amy. Em entrevistas, Sarah contou que o antigo casal ainda mantinha contato, e que a cantora, por vezes, o procurava.

— Eu o vi com Amy e sei que eles estavam realmente apaixonados e eram almas gêmeas — disse Sarah em uma entrevista, lembra o The Sun. — Ela sempre o amou e ele sempre a amou, mas simplesmente nunca ia dar certo.

Segundo ela, no dia da morte de Amy Winehouse, Blake ficou inconsolável. Na época, ele cumpria uma pena de 32 meses de prisão por roubo e porte ilegal de arma de fogo. A cantora foi encontrada morta por intoxicação alcoólica.

