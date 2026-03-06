A- A+

Ex-namorada de JFK Jr., Daryl Hannah critica representação em série e relata ameaças: 'Consequências Atriz afirma que a produção a mostra como um empecilho para o romance de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Daryl Hannah não mediu palavras ao criticar duramente a sua representação na série “Love story”, da Disney, que retrata o relacionamento entre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette.

Na verdade, a atriz — que também foi um dos amores do editor americano surge na produção por seu envolvimento com ele ter sido imediatamente anterior ao do que baseia a história. Ela, entretanto, afirma que a versão da tela não tem nada a ver com a vida real.

A atriz — que é vivida por Dree Hemingway — publicou um texto no jornal The New York Times em que expões as suas críticas à série. No texto, ela afirma que a produção a mostra como um grande obstáculo para o futuro de John com Carolyn, interpretados por Paul Anthony Kelly e Sarah Pidgeon.

“A personagem ‘Daryl Hannah’ retratada na série não é sequer remotamente uma representação precisa da minha vida, do meu comportamento ou do meu relacionamento com John. As ações e atitudes atribuídas a mim não são verdadeiras. Nunca usei cocaína na vida nem organizei festas movidas a cocaína. Nunca pressionei ninguém a se casar. Nunca desrespeitei qualquer relíquia de família nem invadi um memorial privado. Nunca plantei nenhuma história na imprensa. Nunca comparei a morte de Jacqueline Onassis à de um cachorro. É chocante para mim ter que me defender por causa de um programa de televisão. Não se trata de embelezamentos criativos de personalidade. São afirmações sobre comportamento — e são falsas”, afirmou a atriz.

Ela ainda diz que vem recebendo muitas mensagens negativas do público, inclusive com ameaças:

“Quando tantas pessoas assistem a uma dramatização que usa um nome real, as consequências na vida real aparecem. Nas semanas desde que a série foi exibida, recebi muitas mensagens hostis e até ameaçadoras de espectadores que parecem acreditar que o retrato mostrado é factual. Quando o entretenimento usa o nome de uma pessoa real, isso pode afetar permanentemente sua reputação”.

