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RUSSELL BRAND Ex-namorada de Russell Brand diz que ator a obrigava a escovar os dentes até sangrar Produção da Netflix reúne acusações de comportamento controlador e agressões sexuais contra o comediante, condenado a dez anos e seis meses de prisão no Reino Unido

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A ex-namorada de Russell Brand, Jordan Martin, afirma que foi submetida a comportamentos controladores e agressões durante o relacionamento com o comediante britânico, em 2007.

Em depoimento ao documentário Russell Brand: Open Secret, da Netflix, ela relatou que o ator a obrigava a escovar os dentes repetidamente até que suas gengivas começassem a sangrar. As revelações vêm à tona após Brand, de 51 anos, ser condenado a dez anos e seis meses de prisão por estupro e três agressões sexuais no Reino Unido.

Martin, que namorou o artista por seis meses, também o acusa de agredi-la sexualmente em um quarto de hotel após um episódio de ciúmes, durante o qual ele teria destruído seu celular. Segundo o relato, depois que ela deixou o quarto, Brand a seguiu, colocou a mão dentro de sua calça jeans e a agrediu.

— Ele me pedia para escovar os dentes, mas nunca era o suficiente. Ele ficava em pé sobre mim enquanto eu escovava, até que comecei a ver meus dentes sangrando — contou Martin, emocionada.



Vídeos antigos e novas acusações

O documentário também recupera gravações antigas em que Brand faz declarações sobre seu comportamento sexual. Em um evento em Londres, em 2013, ele afirmou diante de uma plateia: — Sou escória. Sou um canalha. Fiz coisas terríveis na minha vida. Coisas horríveis das quais me envergonho.

Em outra gravação, durante uma participação no programa de Richard Herring no YouTube, também em 2013, o comediante surpreendeu a plateia ao dizer:

— Ah, e eu também estuprei alguém uma vez.

As revelações se somam a novas denúncias. Uma investigação publicada pelos jornais The Times e The Sunday Times reuniu relatos de outras seis mulheres que acusam Brand de comportamento sexual inadequado e predatório. Entre as alegações estão relações sexuais sem consentimento e episódios em que ele teria continuado os atos mesmo após uma mulher pedir que parasse por sentir dor.

Uma das denunciantes, identificada como Nadia, afirma que guardou mensagens enviadas pelo comediante poucas horas depois de um suposto estupro. Na conversa, ela escreveu: — Quando uma garota diz não, significa não.

Brand teria respondido:

— Isso foi loucura e egoísmo. Espero que você possa me perdoar, sei que você é uma pessoa adorável.



Condenação e investigação

O comediante foi condenado após julgamento no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres. O júri o considerou culpado de estuprar uma mulher que conheceu depois de um espetáculo, em 2009, e de agredir sexualmente outras três mulheres entre 2004 e 2009. Ele foi absolvido de outras três acusações. Brand negou todas as denúncias.

Ao anunciar a sentença, o juiz Bennathan classificou o artista como um predador sexual que utilizou sua fama para assediar mulheres. O ator está detido na prisão de Wandsworth, no sul de Londres, e poderá ser transferido para outra unidade por questões de segurança.

Além dos casos julgados, a polícia britânica investiga novas denúncias contra o comediante. A repercussão começou em setembro de 2023, quando uma investigação conjunta do The Times, do The Sunday Times e do programa Dispatches, do Channel 4, revelou acusações de estupro, agressão sexual e abuso emocional feitas por mulheres que tiveram contato com Brand ao longo de sua carreira.

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