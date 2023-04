Ex-noiva de Aaron Carter faz desabafo sobre causa da morte de cantor: "Não faz sentido"

A- A+

Ex-noiva do rapper Aaron Carter — artista americano que morreu, aos 34 anos, sufocado na banheira de casa, em novembro de 2022 —, Melanie Martin fez um desabafo acerca da autópsia oficial, liberada na última terça-feira (18). O documento afirma que a morte do cantor foi causada por afogamento e uso de drogas. Melanie, no entanto, contesta a versão da polícia e sugere que o ex-companheiro, com quem ela teve um filho (o pequeno Prince, de 1 ano), possa ter sido assassinado.

"Os resultados da autópsia não são conclusivos. O documento alega que a morte se deu por afogamento, mas mostra que ele estava usando uma camisa e um colar dentro na banheira, o que não faz sentido. Por que ele estaria numa banheira com roupas? Ainda estou em choque... E ainda sinto falta de Aaron todos os dias. Não entendo a cadeia de eventos, e este relatório apenas me faz fazer mais perguntas", afirma Melanie, em entrevista ao site americano "TMZ".

Assim com a mãe do artista, que foi alçado à fama ainda na infância, Melanie acredita que Aaron Carter possa ter sido vítima de um crime realizado por bandidos e traficantes de drogas. Junto à ex-nora, ela expôs mensagens em que o rapper é cobrado por uma transação que ele não havia quitado. Ambas sustentam o pedido para que a polícia inicie outra linha de investigação.

A necropsia aponta que o cantor foi encontrado "inconsciente" e sem "lesões traumáticas" no momento de sua morte. O irmão de Nick Carter, um dos membros da boyband Backstreet Boys, foi declarado morto ainda dentro do no banheiro. A autópsia ressalta que ele "ficou incapacitado enquanto estava na banheira devido aos efeitos" das drogas, antes de deslizar e ficar submerso na água. Oficialmente, a morte foi causada devido a um acidente.

Quem era Aaron Carter

Aaron Carter alcançou a fama no final dos anos 1990 como artista pop, lançando quatro álbuns de estúdio. Ele estreou como cantor em 1997, quando tinha apenas 9 anos de idade.

Depois que seu primeiro álbum vendeu um milhão de cópias, o segundo disco de Aaron ("Aaron's party") triplicou esse número. A partir daí ele se tornou uma figura regular na Nickelodeon, canal infanto-juvenil americano, e chegou a participar de turnês com os Backstreet Boys durante seu auge.

Aos poucos, Aaron fez a transição para o rap, deixando de lado a música pop. Ele também apareceu no reality show americano "Dancing with the stars" e atuou em "Seussical", espetáculo musical da Broadway. O artista enfrentou problemas decorrentes do abuso de substâncias químicas ao longo dos anos. Ele foi internado em clínicas de reabilitação repetidas vezes. Ele deixa um filho, Prince.

