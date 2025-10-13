A- A+

influenciadores Ex-noiva de Zé Felipe presencia o primeiro beijo do cantor em Ana Castela, e web aponta indireta Musa do Salgueiro e bailarina de programa de TV, Isabella Arantes publica foto em que aparece séria após casal de artistas assumir romance

Aconteceu em rede nacional o primeiro registro de um beijo entre Zé Felipe e Ana Castela, cantores que vinham sendo apontados como um casal nas última semanas. No último domingo (12), os dois participaram juntos de um programa de TV e esclareceram, sem papas na língua, que, sim, estão vivendo um relacionamento. Quem presenciou, bem de pertinho, o beijão dos pombinhos foi Isabelle Arantes, ex-noiva de... Zé Felipe.

A moça, de 28 anos, trabalha como bailarina e assistente de palco do " Domingo legal", apresentado por Celso Portiolli no SBT. No último domingo (12), ocasião em que a atração foi ao ar, ela usou as redes sociais para publicar, por meio dos Stories no Instagram, uma foto em que aparecia com um olhar desconfiado no palco do programa. Seguidores apontaram uma "indireta" por parte dela.

"Isabella Arantes, ex-noiva do Zé Felipe, é bailarina do 'Domingo legal', onde o Zé e Ana Castela estão fazendo participação nesse exato momento. Ela tá lá e fez questão gravar storys", comentou um internauta por meio do X. "Eu não queria ser a Isabella Arantes nesse momento", opinou outra pessoa na mesma rede social.

Zé Felipe e Isabelle Arantes foram noivos por pouco menos de um ano, em 2019. Pouco depois de a relação chegar ao fim, o cantor, filho do sertanejo Leonardo, engatou um romance com a influenciadora digital Virginia Fonseca, com quem teve os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Em maio, os dois anunciaram o término do casamento.

Em maio deste ano, Isabella voltou a ocupar o centro das atenções após ser vista com o surfista Gabriel Medina. A especulação sobre um possível romance entre os dois ganhou força durante as comemorações do aniversário de 28 anos da bailarina. Pouco depois, os dois foram flagrados juntos no show do rapper Veigh, aumentando ainda mais os rumores. O romance foi confirmado por ambos.

Isabella iniciou sua trajetória artística como bailarina do "Domingão do Faustão", na TV Globo, onde conquistou visibilidade. Atualmente, integra o elenco do "Domingo Legal", no SBT, atuando como assistente de palco. Além da carreira na televisão, ela também é empresária e comanda sua própria marca de biquínis, voltada para o público feminino.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, a modelo compartilha conteúdos sobre moda, lifestyle e bastidores de sua rotina. Também marcou presença na Marquês de Sapucaí nos últimos carnavais, desfilando como musa da escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro.

