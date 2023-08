A- A+

MUSICA Ex-Oasis, Liam Gallagher lança novo álbum; confira detalhes Novo projeto do artista já está disponível em todas as plataformas digitais

Esta sexta-feira (11) é o lançamento do álbum ao vivo de Liam Gallagher, “Knebworth 22”. O novo projeto é uma celebração dos dois maiores shows solo da carreira do artista até hoje. O álbum chega acompanhado de um videoclipe da música de encerramento, “Champagne Supernova”.



“Knebworth 22” chega com um que setlist abrange as principais canções solo de Liam e inclui uma seleção de hinos icônicos da era do Oasis. A todo vapor, Liam e banda entregam um desempenho fenomenal, principalmente nas faixas “Rock’n Roll Star”, “Wall Of Glass”, “Once” e “More Power”.

Em uma conversa recente com Jo Whiley na Radio 2, Liam comparou as duas apresentações solo que fez em Knebworth com os famosos shows do Oasis no mesmo local, em 1996.

“É como um boxeador quando ganha seu primeiro título. É incrível. Traz uma sensação de quando você perde e, ao retornar 26 anos depois, você ganha! Acho, então, que o que mais significa pra mim são aqueles 26 anos depois”

