AFFAIR Ex-paquita e gravidez aos 18: conheça a 'sogra' de Sabrina Sato, atriz que é mãe de Nicolas Prattes Giselle Prattes foi projetada nacionalmente nos anos 2000, quando foi selecionada para atuar como Garota do Zodíaco, no "Planeta Xuxa"

Intérprete do mocinho Miguel na novela "Fuzuê", Nicolas Prattes tem uma referência artística bem próxima na família, e pouca gente sabe disso. O ator de 26 anos, que assumiu um romance com Sabrina Sato no último carnaval, é filho de Giselle Prattes, que foi assistente de palco de Xuxa, no antigo programa "Planeta Xuxa", da TV Globo, enquanto estava grávida, aos 18 anos.

Não à toa, a diferença de idade entre mãe e filho é pequena. "Namorada, irmã ou mãe? Mãe!", espantou-se um internauta, por meio do X (antigo Twitter), ao comentar que Giselle aparenta ser mais jovem — ela tem hoje 43 anos. Mas, afinal, quem é Giselle Prattes, a nova "sogra" de Sabrina Sato?

Garota do Zodíaco

Giselle se tornou conhecida no universo artístico durante a adolescência. Aos 18 anos, ela se inscreveu numa seleção para tentar conquistar o posto de Garota do Zodíaco, no programa "Planeta Xuxa". Conseguiu a vaga. No mesmo período, já estava grávida de Nicolas, fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Felipe Pires.

"Lembro de assistir chorando à despedida de uma das paquitas na TV, e o pai do meu filho dizer em tom de brincadeira: 'Olha para você! Deixe de ser ridícula, você agora vai ser mãe. Nunca vai conseguir ser paquita, pare de chorar por causa da Xuxa'. Algum tempo depois, consegui", ela rememorou, numa entrevista ao site "Gshow", no último ano.

Giselle Prattes começou a carreira no teatro aos 7 anos, numa companhia de Niterói, no Rio de Janeiro. No início dos anos 2000, ganhou projeção nacional ao lado de Xuxa. Foi uma virada de chave, como ela conta. "Tenho orgulho desse trabalho. Foi uma época de muito aprendizado e disciplina. Até hoje mantenho contato com as meninas, nos encontramos", lembrou ela, numa entrevista ao jornal "Extra".

Pois bem, de lá pra cá, Giselle buscou maneiras de se aperfeiçoar diante das câmeras, realizou cursos de atuação e canto e passou a integrar o elenco de peças teatrais, musicais e filmes. Destacou-se em espetáculos como "Para Sempre ABBA" e "Os Saltimbancos Trapalhões — O musical", adaptação do longa-metragem lançado em 1981 e protagonizado por Renato Aragão e Dedé Santana. Aliás, nessa peça — que ficou em cartaz em 2014 —, mãe e filho contracenaram juntos no palco.

A atriz — que também é mãe de Maria Fernanda, de 14 anos — passou ainda pela banda Vitória Régia, que se apresentava com Tim Maia e gravou como backing vocal com Araketu, Reginaldo Rossi e Jorge Vercillo. Sua raiz artística, como ela frisa, está na música.

Quando Nicolas era pequeno, Giselle decidiu realizar uma graduação, numa faculdade. E permaneceu oito anos afastada do meio artístico para estudar psicologia. "Meu filho era pequeno e eu percebi que precisava dar mais atenção à minha família. Senti muita saudade, mas sei que esse período longe dos palcos me fez bem", recordou-se.

Mãe-coruja, ela sempre apoiou os relacionamentos do primogênito — e cultivou uma proximidade com todas as ex-namoradas do rapaz. Com um namoro recém-terminado com a dentista e ex-bailarina do Faustão Luiza Caldi, o ator de 26 anos já se relacionou com colegas famosas, como Lívian Aragão e Juliana Paiva. Hoje, ele mantém um romance com Sabrina Sato.

A seguir, relembre o passado amoroso de Nicolas Prattes.

Namoro com Lívian Aragão

Amigos de infância, Nicolas e Lívian Aragão iniciaram um namoro em 2013 e permaneceram juntos até 2015. Os dois chegaram a contracenar na novela "Malhação: seu lugar no mundo" (2016) e no musical "Os Saltimbancos Trapalhões”, em 2014.

"A gente se conheceu por culpa de uma amiga. A gente começou a namorar sem meu pai saber, foi acontecendo", contou a filha de Renato Aragão, numa entrevista ao programa "É de casa", da TV Globo, à época do início da relação. Quando deram um ponto final no relacionamento, ambos ressaltaram que a amizade entre eles permanecia em vigor. "Somos amigos, está tudo bem e a vida continua", frisaram os dois, por meio de um comunicado.

Namoro com Juliana Paiva

Em 2018, em meio às gravações da novela "O tempo não para" (2018), Nicolas Prattes e Juliana Paiva iniciaram um namoro. Os dois faziam um par romântico na ficção e se apaixonaram em meio ao trabalho na televisão. O relacionamento chegou ao fim em 2019.

Namoro com Bruna Blaschek

Nove meses após o fim do namoro com Juliana Paiva , Nicolas Prattes encerrou uma série de especulações envolvendo seu nome e revelou publicamente, por meio das redes sociais, que estava namorando a estudante de medicina Bruna Blaschek. Eles ficaram juntos até 2022.

Namoro com Luiza Caldi

Dois meses depois do fim do namoro com Bruna Blaschek, Nicolas Prattes engatou um romance com a dentista e ex-bailarina do Faustão Luiza Caldi. O relacionamento durou até novembro de 2023. Luiza Caldi é mineira, nascida na cidade de Leopoldina, mas morava no Rio até ser chamada para o antigo balé do Faustão e se mudar para São Paulo.

