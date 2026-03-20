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Cultura Ex-participante de reality britânico morre aos 33 anos durante viagem à Tailândia Governo do Reino Unido presta apoio à família enquanto colegas de TV homenageiam o ex-integrante de 'Towie' e 'De Férias com o Ex'

O ex-participante de reality shows britânicos Jordan Wright morreu aos 33 anos na Tailândia, segundo confirmação indireta de autoridades do Reino Unido e manifestações públicas de colegas. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Basildon, Wright participou de programas como “De Férias com o Ex”, em 2017, e “The Only Way Is Essex” (Towie), em 2018.

Autoridades e colegas confirmam morte

Em nota, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores britânico afirmou: "Estamos prestando apoio à família de um cidadão britânico que morreu na Tailândia e estamos em contato com as autoridades locais."

Semanas antes da morte, Wright havia publicado vídeos nas redes sociais mostrando atividades como mergulho com cilindro e passeios de moto em Phuket, indicando que estava em viagem recente pelo país.

A notícia provocou uma série de homenagens de colegas de televisão. Chloe Brockett, de “Towie”, escreveu: "descanse em paz, Jordan". Chloe Crowhurst, de “Love Island”, publicou a mesma mensagem.

Liam "Gatsby" Blackwell, também de “Towie”, afirmou: "já sinto sua falta, irmão". Brandon Myers, de “De Férias com o Ex”, declarou: "Sem palavras, irmão. Memórias incríveis com você, amigo."

A produção de “The Only Way Is Essex” também se manifestou. Em comunicado, disse: "Todos em Towie enviam suas mais profundas condolências à família e aos amigos de Jordan Wright neste momento muito triste."

A BBC informou que tentou contato com a polícia tailandesa em busca de mais detalhes, mas, até o momento, as circunstâncias da morte não foram divulgadas.

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