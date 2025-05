A- A+

Famosos Ex-participantes do BBB 25 se reúnem, e presença de figura famosa intriga a web Antiga empresária de Xuxa, Marlene Mattos participa de jantar com ex-integrantes do Quarto Anos 50 na última edição do reality show

Uma presença inusitda numa reunião entre ex-participantes aliados do BBB 25 — numa churrascaria na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (12) — chamou atenção de internautas.

No reencontro entre alguns dos integrantes do Quarto Anos 50, lá estavam Diego Hypolito e Daniele Hypolito, com a mãe, Vitória Strada, Joselma e Guilherme, com a esposa... E Marlene Mattos. Sim, a ex-empresária de Xuxa era uma das figuras sentadas à mesa. Mas, afinal, por quê? A pergunta vem sendo muito reproduzida nas redes sociais.

"Marlene Mattos ali na mesa? Ou é impressão?", indagou um usuário do X ao ver um dos vídeos publicados por Diego Hypolito.

"E a Marlene Mattos na mesa? Tipo?", surpreendeu-se outra pessoa. "A Marlene Mattos no jantar é a coisa mais aleatória que eu vi hoje", comentou mais um internauta, às gargalhadas.

Desde que os irmãos Hypolito entraram no BBB - Big Brother Brasil, Marlene Mattos assumiu o gerenciamento da carreira dos ginastas.

Em 2008, aliás, durante as Olimpíadas de Pequim, Diego contratou Marlene como sua empresária.

No entanto, como a tão esperada medalha de ouro não se concretizou, ela não demorou a pular fora. Ambos retomaram a relação profissional no início deste ano.

O reencontro entre os aliados do Quarto Anos 50 aconteceu na última segunda-feira (12), e foi marcado "em cima da hora", como conta Vitória Strada.

"Você (Diego Hypolito) me avisou deste jantar hoje, agora há pouco. Eu estava no meio de uma reunião, fazendo mala. E eu vim correndo pra cá", contou a atriz, ao receber uma reclamação do colega por chegar atrasada ao local, depois de todos já terem comido.

Os amigos baianos Aline e Vinícius, outros integrantes do mesmo quarto, não foram ao encontro porque estavam fora do Rio de Janeiro.

Diego, aliás, fez uma ligação para Aline durante o jantar. "Nossa, gente, por que não me chamaram?", reclamou ela. "Você está no Rio?", o ginasta perguntou. Ao que ela respondeu: "Não! Salvador".

