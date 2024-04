A- A+

Celebridades Ex-participantes do BBB capricham no estilo no 3º dia do São Paulo Fashion Week; confira Sisters e brothers marcaram presença no evento, na capital paulistana

Fora do BBB 24, muitos ex-brothers e sisters resolveram desfilar lado a lado com o universo da moda. Com mais uma edição do São Paulo Fashion Week, os novos famosos circularam pelos espaços organizados para receberem a atração.

Na tarde desta quinta (11), Leidy Elin marcou presença para estrear como modelo no desfile da marca Renata Buzzo. A trancista, 14ª eliminada da atração, apostou em look com bastante vermelho, com trançascabaixo da cintura. Leidy posou ao lado de outras duas ex-sisters do reality: Jaquelline Grohalski, ex-BBB 18, e Natália Deodato, ex-BBB 22.

A capixaba Raquele foi outr a dar o ar da graça. Mais cedo, em seus stories, a doceira mostrou que está na contagem regressiva para o grande momento: "Começaram os preparativos para hoje", legendou ela. Momentos depois, surgiu com o visual que marcaria sua passagem pelo tapete.



Marcus Vinicius e Michel, que posaram ao lado da ex-sister, também mostraram que o guarda-roupa estava cheio de tendências. Enquanto o paraense apostou em macacão de corte social na cor branca, o professor de Geografia surgiu de blusa transparente e um casaco na cor caque.





