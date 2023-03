Ex-participantes retornam para o BBB 23; saiba quem foi escolhido na dinâmica da repescagem

A- A+

Através de votação popular, Fred Nicácio e Larissa ganharam uma nova chance no BBB 23. Os dois já haviam sido eliminados, mas foram escolhidos pelo público para retornarem ao jogo, após o programa perder três participantes: Bruno, Cara de Sapato e MC Guimê.

A dupla, assim como outros sete ex-participantes, participou da dinâmica da repescagem. Na última terça-feira (21), eles foram confinados na Casa do Reencontro, onde precisaram aguardar até agora o resultado da votação pela internet.



Os dois vencedores da dinâmica não participaram da Prova do Líder, na noite desta quinta-feira (23), e nem terão a chance de disputar a Prova do Anjo. Eles retornam ao reality com imunidade nesta semana.



Após Tadeu Schmidt anunciar os nomes mais votados, Fred e Larissa entraram na casa, surpreendendo os brothers e sisters. Domitila Barros foi a primeira a ver a dupla no jardim e ficou emocioada ao ver novamente o amigo. Larissa comemorou o retorno com Bruna Griphao e outros companheiros de programa.







