BBB 25 Ex-participantes se reúnem às vésperas da final do BBB 25 Os ex-brothers estão hospedados no Rio de Janeiro para a grande final do programa nesta terça (22)

Os ex-participantes já estão hospedados no Rio de Janeiro para a grande final do BBB 25, que será nesta terça-feira, 22. O grupo que dividia o Quarto Fantástico no início do programa aproveitou a noite desta segunda-feira, 21, para se reunir em clima descontraído e de celebração.

A reunião começou durante a tarde, quando Eva visitou Raissa e Edilberto no hotel em que estão hospedados. O reencontro foi compartilhado nas redes sociais. "Que saudade que eu estava", escreveu Raissa ao publicar o vídeo do momento. Logo depois, Eva também se encontrou com João Gabriel.

Diogo Almeida, Maike, João Gabriel, Raissa, Edilberto e Eva se reuniram para o jantar. Além dos ex-participantes, amigos e familiares também participaram da confraternização. Em registros publicados nas redes, o grupo mostrou entusiasmo com a aproximação da grande final.

Além do reencontro do Quarto Fantástico, Vitória Strada e Diego Hypolito, que estreitaram a amizade ao longo da temporada, também se reuniram antes do encerramento do reality.

