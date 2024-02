A- A+

RIO DE JANEIRO Ex-passista e ícone do carnaval carioca, Maria Lata D'Água morre aos 90 anos Conhecida por desfilar com um galão de água de 20 L na cabeça, Maria Mercedes Chaves Roy morreu nesta sexta

A ex-passista Maria Mercedes Chaves Roy, conhecida como Maria Lata D’Água, morreu aos 90 anos, nesta sexta-feira (23). Ela estava internada desde o início do ano, em um hospital em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

Nascida em Minas Gerais, Maria Mercedes se mudou para o Rio de Janeiro aos 11 anos de idade e se tornou um dos destaques do carnaval carioca. Foi passista em diversas escolas, desfilou por 45 anos na Sapucaí e é a mulher que inspirou a marchinha “Lata d’água na cabeça”, de Luís Antonio e Jota Júnior.

Nascida numa família pobre em Diamantina, Minas Gerais, foi lá que aprendeu a levar latas de água na cabeça. Ao se mudar para o Rio de Janeiro, conheceu a vida dos morros. Através de um convite começou a fazer shows de samba.





Começou no carnaval carioca em 1949, desfilando pelo Acadêmicos do Salgueiro. A sua vida artística começou em circo e boates fazendo show com Marlene, Emilinha Borba e outros artistas. Todo carnaval, o desfile da Portela tinha o mesmo ritual. A passista Maria exibia ao público uma lata de metal com capacidade para 20 litros.

Veja também

Nostalgia musical Hits do verão 2024: versões de músicas internacionais e regravações dão a cara da estação no Brasil