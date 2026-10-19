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Artistas Ex-Rebelde Pérola Faria lamenta não ter resolvido mal-entendido com Lua Blanco, que morreu de câncer As duas estiveram em novela da Record em 2011

A atriz Pérola Faria, que faz parte do elenco de "Rebelde Brasil", exibida na Record em 2011, lamentou os desentendimentos com Lua Blanco, que morreu no domingo por complicações de um câncer aos 39 anos. Nas redes sociais, a Pérola fez uma homenagem à artista e falou sobre o assunto.

“Uma pena não ter conseguido te encontrar e esclarecer tantos mal-entendidos entre a gente. Sempre admirei a mulher madura que você era. Sua família é incrível. Que você siga sendo muito amada por Jesus”, escreveu, sem detalhar o que aconteceu.

A morte de Lua foi anunciada pelo irmão, Daniel Blanco, numa publicação nas redes sociais. Segundo ele, a atriz enfrentava um câncer nos últimos meses, período em que recebeu o apoio de familiares e amigos.

Quem era Lua Blanco

Neta do cantor e compositor Billy Blanco, Lua iniciou a carreira na televisão em 2008, na novela "Três irmãs", da TV Globo. Também participou de "Malhação", "As aventuras do Didi" e chegou a apresentar a "TV Globinho". Foi, porém, na pele da rebelde Roberta Messi, na produção da Record, que conquistou projeção nacional. Além de protagonizar a trama adolescente, integrou a banda Rebeldes, formada pelos atores da novela, que realizou turnês pelo país.

Na Globo, voltou a ganhar destaque em 2017, quando interpretou Anita em "A força do querer", novela de Gloria Perez. Na época, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do GLOBO, falou sobre a relação com os admiradores e a exposição nas redes sociais.

"Já tive a fase de sentir minha privacidade invadida. Hoje, tenho uma relação muito boa com os meus fãs. O fato de eu escolher abrir parte da minha vida pessoal não significa que eu seja obrigada a fazer isso sempre", afirmou.

Paralelamente à atuação, Lua investiu na carreira musical, com o lançamento de trabalhos autorais. Também participou do reality musical "Popstar", da TV Globo, em 2018, e atuou em produções cinematográficas e séries.

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