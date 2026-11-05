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celebridades Ex-sogra deixa mensagem para Marina Ruy Barbosa sobre anel de R$ 6 milhões Hasna Fares defendeu a ex-nora publicamente e revelou que a atriz tentou devolver a joia valiosa

Em meio à separação revelada de Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares, a mãe do empresário se posicionou sobre a sua relação com a ex-nora e demonstrou carinho pela atriz.

Hasna Fares publicou uma mensagem em que saiu em defesa da artista e comentou a polêmica envolvendo o anel de noivado, avaliado em R$ 6 milhões, que não foi devolvido à família. Segundo ela, Marina chegou a se oferecer diversas vezes para devolver a joia.

“Marina, minha nora, te amamos como uma filha. Eu lamento muito que tudo isso esteja acontecendo, e sigo em oração para que esse momento passe”, escreveu Hasna.

“Marina já se ofereceu diversas vezes para devolver o anel que virou tanto alvo de especulação. Mas nunca aceitaríamos, porque foi dado por amor pelo meu filho e com o dinheiro que ele conquistou ao longo de muitos anos trabalhando”.

Hasna ainda reforçou que pretende continuar ao lado da atriz: “Estarei aqui sempre ao seu lado. Que Deus te abençoe e te proteja”, declarou.

Juntos desde 2023, Marina e Abdul ficaram noivos em outubro daquele mesmo ano.

Quem é o ex-noivo de Marina Ruy Barbosa?

Natural de São Paulo, descendente de libaneses e formado em Administração pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), Abdul Fares é executivo do setor varejista e pertence a uma das famílias mais tradicionais do ramo de móveis no Brasil.

Ele ocupa o cargo de diretor financeiro da Marabraz, rede fundada por sua família e com faturamento estimado em R$ 1 bilhão ao ano. Além disso, é cofundador da Blue Group Digital, empresa voltada à integração entre fornecedores e distribuidores, e também atua como sócio da LP Real Estate, no mercado imobiliário.

arina já não tem aparecido publicamente com o milionário anel de noivado. A disputa entre a família Fares, teria começado antes da atriz conhecê-lo. Porém, a atriz teria passado os últimos anos buscando em vão uma reconciliação entre os parentes do empresário. A situação de tensão, teria afetado a relação, deixando dúvidas sobre o futuro do casal.

O casamento de Marina e Abdul estava marcado para março do ano que vem, na França. Até o momento, as famílias de ambos se davam bem e aprovavam o relacionamento.

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