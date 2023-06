Ex-Spice Girl Melanie C participará de Festival no Recife. Saiba onde e quando

A- A+

A ex-Spice Girl Melanie C foi confirmada no festival La Folie, marcado para o dia 25 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco. A eterna Sporty compõe o line-up do festival de música pop, que, pela primeira vez, integra uma artista internacional.





Melanie C á vendeu cerca de 85 milhões de álbuns e singles com o grupo Spice Girls e mais de 20 milhões de álbuns solo e singles tanto como cantora solo, como artista convidada. Entre os vários hits que todo mundo conhece está "Wannabe", "Stop", "Never Be The Same Again" e "I Turn to You", em que, nos clipes, ela sempre apareceu com roupas esportistas.

Além da ex-spice girl, já foram confirmados no La Folie: Luisa Sonza, Urias, Lexa, Priscila Alcantara, Thiago Pantaleão, Getúlio Abelha e Uana. Mais três atrações nacionais ainda serão anunciadas. As vendas de ingressos ainda serão inicadas.

