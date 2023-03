Ex-WINNER, Nam Tae Hyun é autuado por dirigir sob efeito de bebida alcoólica

A- A+

O artista sul-coreano Nam Tae Hyun, de 28 anos, foi autuado pela polícia de dirigir sob efeito de bebida alcoólica na madrugada desta quarta-feira (8), informou o portal News 1. O caso é investigado pela delegacia de Polícia de Gangnam, em Seul. Um porta-voz da corporação afirmou que os agentes ainda pretendem colher um depoimento do cantor visando a obter mais detalhes sobre o episódio.

Conhecido principalmente por ter feito parte do grupo de K-pop WINNER, Tae Hyun parou o carro por volta das 3h20 desta quarta-feira (15h20 de terça-feira, no horário de Brasília) e, ao abrir a porta, bateu num táxi em movimento, quebrando um de seus espelhos laterais. Tae Hyun, que também ganhou fama por seu trabalho em atuação, dirigiu ainda mais cerca de 20 metros.

A polícia chegou ao local do acidente e realizou um teste do bafômetro no artista, que resultou num teor de álcool no sangue de 0,114%, alto o suficiente para que sua carteira de motorista seja revogada. Na Coreia do Sul, o nível mínimo para tal penalidade é de 0,08%.

Segundo os oficiais, o estado de Tae Hyun foi descrito como "gravemente embriagado", de forma que ele teve permissão para voltar para casa e ser interrogado quando voltasse a ficar sóbrio. No entanto, o cantor teria relatado que pretendia chamar um motorista para dirigir em seu lugar no momento em que parou o automóvel.

