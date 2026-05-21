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REPLAY "Exagerado": Ludmilla mergulha em Cazuza e anuncia nova edição do projeto Replay Projeto Replay abre nova temporada revisitando o disco que lançou a carreira solo de Cazuza, com releituras afetivas e uma celebração atravessando gerações da música brasileira

Quatro décadas depois de incendiar rádios, pistas e corações, “Exagerado” reaparece com nova pegada. Agora, a canção ganha curvas de R&B, black music e a assinatura vocal de Ludmilla, que assume o clássico de Cazuza em uma releitura que troca as guitarras afiadas por uma atmosfera mais sensual..

A faixa, que chegou nesta quinta (21) nas plataformas digitais, e inaugura o novo ciclo do projeto Replay, programa idealizado e dirigido por José Francisco Tapajós.

A temporada estreia em 9 de junho, no Canal Bis e no Globoplay, embalando as comemorações em torno dos 40 anos do álbum que redefiniu a trajetória de Cazuza em carreira solo.

Ludmilla, um dos principais nomes do pop nacional atualmente, encarou o desafio de transcriar o espírito incendiário da música sem abandonar sua identidade artística atual.

“O desafio foi achar esse meio termo, como continuar exagerado, mas mantendo a conexão com a minha fase atual do R&B”, afirma a cantora sobre a nova versão, produzida por Castilhol, parceiro frequente em sua trajetória musical.

A escolha por Ludmilla atendeu a um desejo de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, que acompanha o projeto desde a primeira temporada e pediu interpretações capazes de escapar do óbvio.

“A Lucinha nos pediu apenas para ser surpreendida, já que o Cazuza recebe homenagens o tempo todo e é difícil fazer algo realmente diferente. Acho que conseguimos isso trazendo a Ludmilla, um nome inesperado para esse universo”, comenta Tapajós.

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O encontro entre Ludmilla e Lucinha, registrado em estúdio no Rio de Janeiro, virou um dos momentos mais emocionantes da nova temporada.

O impacto foi tão forte que Lucinha acabou indicando a cantora para participar da cerimônia do Prêmio da Música Brasileira, marcada para 10 de junho e dedicada este ano à obra de Cazuza.

Com performances inéditas e convidados de diferentes gerações e estilos, o Replay volta apostando menos na nostalgia e mais no atrito criativo entre épocas, vozes e linguagens.

Os outros artistas convidados para esta edição do projeto serão conhecidos em breve.



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