Exaustão térmica: entenda a causa da morte de fã de Taylor Swift em show no Rio

Ana Clara Benevides, a fã da cantora americana Taylor Swift que morreu durante o primeiro show da artista no Rio de Janeiro, no dia 17 de novembro, teve exaustão térmica causada pelo calor, aponta o laudo de necropsia da jovem. No evento, realizado durante uma onda de calor extremo que elevou as temperaturas da capital carioca para mais de 40ºC, Ana Clara, de 23 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu.

De acordo com o documento, revelado pelo programa Bom Dia Rio, da TV Globo, a evolução clínica da jovem aponta a exaustão térmica devido ao calor extremo do ambiente com quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, que levaram à morte súbita. O laudo cita ainda a identificação de uma hemorragia alveolar, rompimento de vasos sanguíneos que irrigam os pulmões, e congestão polivisceral, paralisação de vários órgãos pela exposição difusa ao calor.

Segundo a apuração do caso, Ana Clara não havia consumido álcool ou substâncias ilícitas no dia, e não tinha histórico de doenças preexistentes. De acordo com um artigo do professor de Emergência Médica da Universidade da Califórnia (UCLA), nos Estados Unidos, David Tanen, publicado na plataforma Manuais MSD, a exaustão térmica é causada pela perda excessiva de eletrólitos e líquidos devido ao calor, provocando a diminuição do volume do sangue.

Isso acontece porque a temperatura corpórea considerada normal varia entre 36º C e 37,2º C e, quando a do ambiente é igual ou superior à interna, a única forma de evitar o superaquecimento do organismo é pelo suor. No entanto, no calor extremo o suor passa a ser excessivo e pode ocasionar essa perda de líquidos, que é a desidratação.

Nesse momento, além da diminuição do volume do sangue, ocorre o seu engrossamento. Isso faz com que o coração precise usar mais força para bombear o sangue pelo corpo. Com isso, ele e outros órgãos podem ser seriamente danificados, como ocorreu com os pulmões de Ana Clara.

A cardiologista do Hospital do Coração (Hcor), em São Paulo, Cristina Milagre, explica que a exaustão térmica é uma das principais implicações do excesso de calor e que ela pode se manifestar por sintomas como desmaio e pulso fraco e rápido.

"No início, o sistema de termorregulação do corpo segue funcionando, mas não consegue dissipar o calor com a velocidade necessária, o que gera sintomas como fadiga extrema, tontura, náuseas, vômitos, desmaio, pulso fraco e rápido" diz.

Sem os cuidados adequados, porém, pode ocorrer a falência do sistema de termorregulação do corpo: — Nesses casos, a temperatura corporal pode subir acima de 40 graus, levando à confusão mental, desorientação ou perda de consciência, podendo evoluir para um quadro de coma e até óbito.

Ela orienta ainda como verificar a hidratação nos dias mais quentes e evitar os desfechos mais graves da exposição às altas temperaturas:

"É possível verificar a hidratação do corpo através da cor da urina, ela deve ser incolor. Se estiver amarela, significa que está faltando água no corpo. É importante também manter uma alimentação leve, com salada, frutas e legumes; também evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, porque, por mais que seja refrescante, o álcool pode favorecer a perda de água do organismo".

