INTERNACIONAL Exemplar de 'Bonequinha de Luxo' coberto de diamantes é vendido por R$ 7,5 milhões Edição especial marca o centenário de nascimento do autor do livro, Truman Capote

Uma edição do livro "Bonequinha de Luxo" coberto com mil diamantes está à venda em Nova York por US$ 1,5 milhão (7,5 milhões de reais) para marcar o centenário de nascimento de seu autor, Truman Capote.

A cópia está exposta na Feira Internacional do Livro Antigo de Nova York, no coração de Manhattan.

"As ruas de Londres são pavimentadas de ouro, as de Nova York são pavimentadas de platina e diamantes", disse à AFP Kate Holland, artista britânica que encadernou em couro o único exemplar autografado por Capote e coberto com 1.035 diamantes e uma safira de seu famoso romance "Bonequinha de Luxo" (1958).

Holland executou o trabalho durante três anos ao lado dos joalheiros britânicos Bentley & Skinner para uma livraria americana de luxo, a Lux Mentis.

Apresentada em uma gaiola de ébano, a obra de Capote (1924-1984) é oferecida por US$ 1,5 milhão sem leilões ou negociações.

O alinhamento do diamante representa uma parte do mapa de Manhattan, a grande ilha de Nova York. E a safira foi colocada na esquina da Quinta Avenida com a Rua 57, onde está localizada a lendária joalheria americana Tiffany, que reabrirá suas portas em 2023 sob o controle da gigante francesa de luxo global LVMH.

Emblema do luxo nova-iorquino desde 1940, a Tiffany foi imortalizada pelo filme "Bonequinha de Luxo" (1961), adaptado do livro de mesmo nome, dirigido por Blake Edwards e estrelado por Audrey Hepburn e George Peppard.

A comédia romântica e o livro, mais sombrio, contam a vida de Holly Golightly, uma jovem mundana e caprichosa que vive de seus encantos em Nova York e sonha em se casar com um bilionário que a cubra de joias.

Para Kate Holland, o romance é uma "história de amor com Nova York", um centro global de artes, luxo e finanças.

E embora a artista admita não se sentir "confortável" com o milhão e meio de dólares solicitado, acredita que o livro pode ser um "objeto de arte" a ser exposto, em vez de ficar "guardado numa caixa ou colocado em uma prateleira".

A obra e a vida de Capote, tão famoso por seus escândalos quanto por seus escritos, foram adaptadas para as telas desde sua morte, em 25 de agosto de 1984, em Los Angeles, um mês antes de completar 60 anos.

A última dessas versões é uma série de 2024, "Feud: The Betrayals of Truman Capote", de Gus Van Sant, com Tom Hollander, Naomi Watts, Diane Lane e Demi Moore.

