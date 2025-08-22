A- A+

CINEMA Exibição de "O Último Azul" marca a comemoração dos 110 anos do Teatro do Parque Filme do pernambucano Gabriel Mascaro recebeu o Urso de Prata do Festival de Berlim

“O Último Azul”, filme vencedor do Urso de Prata do Festival de Berlim, realiza sua primeira exibição no Recife na noite desta sexta-feira (22). A pré-estreia ocorre no Teatro do Parque, como parte das comemorações dos 110 anos do equipamento cultural.

O longa-metragem é dirigido pelo pernambucano Gabriel Mascaro, que marcou presença na sessão especial. Ao lado dele, a atriz Denise Weinberg e a produtora Rachel Daisy Ellis também estiveram presentes no evento.

"É uma alegria enorme, após o filme ter circulado, poder devolvê-lo às pessoas daqui. Em casa, o frio na barriga é maior", apontou o diretor, destacando o ano positivo para o cinema brasileiro.

"Começou com 'Ainda Estou Aqui' no Oscar. Quando a gente achava que foi um acidente de percurso, vem 'O Último Azul' em Berlim e, depois, 'O Agente Secreto' em Cannes, confirmando nossa força", relembrou.



Emocionado, o cineasta ainda relembrou sua relação com o Teatro do Parque, que foi palco do início de sua trajetória no audiovisual. "Participei de um festival de vídeo aqui. Meu pai chamou a família todinha para ver. Meu primeiro prêmio foi aqui, de júri popular, porque ele conseguiu trazer os amigos todos dele", compartilhou.

Com Rodrigo Santoro no elenco, “O Último Azul” é ambientado na Amazônia, em um futuro distópico. Após o governo brasileiro determinar que todas as pessoas com mais de 75 anos devem se mudar para uma colônia habitacional, Tereza, interpretada por Denise Weinberg, decide realizar seu último sonho antes do exílio forçado.



Durante sua fala, antes da exibição do filme, Denise fez um apelo para que o público vá às salas de cinema. "Esse filme, especialmente, tem que ser visto no telão. Não é para ficar esperando chegar no streaming", defendeu.

O filme abriu o 53º Festival de Gramado, no último dia 15, e chega ao circuito comercial de salas de cinema no dia 26 de setembro. Antes da estreia oficial, o longa cumpre agenda de pré-estreias neste final de semana.

No sábado (23), o Cinema São Luiz, o Moviemax Rosa e Silva e o Cinemark RioMar recebem sessões prévias do filme. No domingo (24), às 16h30, será a vez do Cinema da Fundação (Derby), que contará com debate após a exibição e exposição do troféu Urso de Prata.

