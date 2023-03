A- A+

SHOWS Exigências de cantores no Lollapalooza: chef vegano, galões de água e móveis claros; veja lista

Nada de centenas e centenas de toalhas brancas, como já impôs Axl Rose em sua passagem pelo Rock in Rio, no último ano. As atrações internacionais do Lollapalooza Brasil — evento que acontece em São Paulo, entre esta sexta-feira (24) e o próximo domingo (26) — estão comedidas e politicamente corretas, pelo menos por ora, como informam os responsáveis pelos camarins das grandes estrelas.

A maior parte dos cantores americanos que se apresentará no Autódromo de Interlagos, na capital paulista, vetou a presença de garrafas de plástico em suas salas privativas. Ninguém quer geladeiras abastecidas com incontáveis garrafinhas de água mineral. Todos pedem galões e bebidas embaladas em vidro, lata ou papelão. É um novo tempo. Lixeiras com separação de produtos para reciclagem é outra exigência inédita e frequente entre os artistas, que parecem ter abandonado certas excentricidades (leia-se: exagero) nos bastidores do showbizz. Ou não.

Billie Eilish dispensou, sem cerimônia, o serviço de alimentação oferecido pelo Lollapalooza aos artistas. Fenômeno mundial entre jovens, a americana de 21 anos — que se apresenta por lá nesta sexta-feira (24) — só engole o que é preparado por um cozinheiro de sua confiança. Ela trouxe dos EUA um chef especializado em culinária vegana, já que não ingere nada de origem animal. Aliás, esse é outro tópico importante em seu "rider", como são chamados os documentos em que os artistas listam as tais exigências.

"Nada no camarim pode ter relações com animais ou algo do tipo", informa.

Lil Nas X, que também faz show nesta sexta-feira (24), solicitou quatro profissionais para cuidar exclusivamente de suas roupas. Acredite: são muitas. O rapper de 23 anos aterrissou em solo tupiniquim com várias e várias malas recheadas por uma infinidade de adereços e figurinos extravagantes, vários deles grifados. Os assistentes contratados pela produção do evento são brasileiros e atuarão auxiliando também os dançarinos na equipe do artista.

Atração principal no último dia do evento, o rapper Drake avisou que deseja encontrar apenas móveis "em tons claros", como determina, em seu camarim. E mais: ele ordena ao menos um aparelho de televisão, para que não perca os lances das partidas de basquete de um campeonato americano. O próprio Drake, aliás, trará um aparelhinho que disponibiliza todos os sinais dos canais de TV nos EUA. Quando colocar os pés no camarim, tratará logo de plugar o instrumento na televisão.

