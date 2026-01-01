A- A+

EXPECTATIVA 2026 A música nordestina em 2026: entre a potência criativa e o estigma do rótulo Em conversa com a produtora cultural e vice-presidente da Abrafim, Melina Hickson, e o músico e produtor Pupillo, debatemos sobre o que se espera para a música nordestina no cenário nacional em 2026

Em 2025, o estrondoso fenômeno João Gomes alçou o piseiro a lugar de destaque na preferência nacional; fez dele “Homem do Ano” na Música, pela revista GQ; ganhar o Grammy Latino; cantar com os grandes da MPB (Roberto Carlos, Gilberto Gil etc.), virar tese acadêmica no RS e, ainda, ser confirmado para o Rock in Rio em 2026.

Toda essa movimentação em torno do serritense de 23 anos, e lembrando nomes como Priscila Senna, a “Musa” do brega pernambucano, que vive uma ascensão rumo ao cenário nacional, e Amaro Freitas, o estupendo pianista aclamado mundialmente, nos faz pensar (e especular): qual será o lugar da música feita por nordestinos no cenário nacional em 2026?

Projeções e o case João Gomes

Para além do entusiasmo, o tema exige cautela, revisão de conceitos e análise estrutural. É o que apontam a produtora cultural e vice-presidente da Abrafim (Associação Brasileira dos Festivais Independentes) Melina Hickson e o músico e produtor Pupillo, em debates que ajudam a dimensionar o que se pode esperar para 2026.

Melina reconhece o sucesso de João Gomes – “Ele é o maior artista da música brasileira da atualidade. Não existe ninguém maior que ele (...) uniu frentes e versos, do sertanejo ao funk, passando pela música popular brasileira inteira.” – mas, alerta que casos individuais não se traduzem, necessariamente, em um movimento amplo da indústria – no caso, a da música nordestina em um contexto nacional.

“A notoriedade de João Gomes não justifica, sozinha, essa sensação de que a música nordestina voltou a ter atenção. Quando você sai da figura dele, você vai para onde?” , questiona.

Para Melina, o diferencial de João Gomes está no fato de ter furado a bolha de forma espontânea, sem estratégias tradicionais de mercado. “Ele estoura em plena pandemia com um vídeo caseiro que viraliza. Não existe fórmula para isso. Se existisse, ninguém estaria preso às bolhas.”

Pupillo concorda que João Gomes é um ponto fora da curva, mas vê nele um símbolo de transição mais profunda. “A música dele deixou de ser chamada apenas de música nordestina e passou a ser entendida como música popular brasileira”.

Na avaliação de Melina, furar a bolha não depende apenas de contexto ou estratégia, mas sobretudo da força da obra. “Só existe uma resposta para isso: chama-se música. Quando a música sai da bolha, não tem muita explicação.”

Nacional x regional

Uma das barreiras que a música nordestina enfrenta é o enquadramento da sua produção como “regional”, concordam ambos. Para Melina, a classificação reduz a potência da música feita na região. “Isso me incomoda profundamente, porque nicha a música brasileira. A música nordestina é música popular brasileira”.

“Existe uma visão que coloca tudo que vem do Nordeste como regional. Isso precisa ser quebrado”, concorda Pupillo. “Aos poucos, as pessoas fora do Nordeste vão entendendo que a música feita na região é música brasileira”, diz o músico e produtor, que tem uma percepção mais otimista: “O Brasil começa, ainda que lentamente, a compreender que a música feita no Nordeste não ocupa um lugar à parte”.

Melina Hickson e Pupillo já têm décadas de atuação na indústria da música | Fotos: José de Holanda/Divulgação; Fabio Braga/Divulgação

No caso de João Gomes, existe uma identificação estética com elementos mais arraigados no imaginário popular do que se entende por "nordestino".

“Ele traz os signos, o chapéu de couro, a sandália, mas isso é genuíno, não é caricatura”, observa Pupillo. Para ele, o artista conseguiu algo raro: furar a bolha sem abrir mão de sua origem. Melina endossa: “Essa estética vem com ele. Ele conseguiu usar isso sem cair na armadilha do clichê.”

Pupillo chega a traçar um paralelo histórico: "Guardadas as proporções, ele é um Luiz Gonzaga contemporâneo", diz.

Outro ponto central da reflexão de Pupillo é a necessidade de não aprisionar artistas aos seus próprios signos culturais. Ele cita a experiência recente com Lia de Itamaracá, em recente gravação com a cirandeira: “Ela me disse: ‘Eu quero cantar bolero, porque isso faz parte da minha memória’”.

Para o produtor, limitar artistas a um único território simbólico compromete sua expansão criativa. “Quando a gente aprisiona demais o artista dentro de um contexto de cultura popular, isso vai minando essa expansão artística que todo mundo quer ter.”

Brega, pop e a força do popular

Além de João Gomes, outro nome nordestino citado por Melina e Pupillo é o da cantora Priscilla Sena e a ascensão que ele vem trilhando, com sua atuação no brega.

O ano de 2025 foi de muita visibilidade para a "Musa": despontou em feats com Liniker – o que rendeu sua ida ao Grammy Latino – , com Anitta, gravou um audiovisual de 15 anos de carreira no Marco Zero.



Pupillo destaca Priscila Senna como símbolo de renovação do brega pernambucano. “Tudo que é popular precisa ser repaginado periodicamente”, afirma. Para ele, a artista compreendeu como dialogar com outras linguagens sonoras sem perder sua identidade.

Priscila Senna, a "Musa" do brega pernambucano, vem em ascensão | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

“O BPM [batidas por minuto] do brega hoje conversa com o do pop e do funk. Quando ela entende isso, o trabalho se amplia”, avalia, defendendo que o brega tem plenas condições de se afirmar como uma grande expressão da música popular brasileira.

Opinião compartilhada por Melina. “Se o sertanejo é o que é no Brasil, o brega pernambucano tem total chance de ser nacional”, afirma. Para ela, o principal entrave sempre foi o preconceito contra o sotaque. “O que poderia impedir era isso. Mas João Gomes já quebrou essa barreira.”

Nesse contexto, Priscila Senna surge como um nome decisivo. “Ela já tem postura de artista mainstream, de diva”, diz Melina.

A indústria da música

Apesar da potência criativa do Nordeste, Pupillo ressalta os entraves estruturais. “A indústria fonográfica ainda tem suas sedes no Sudeste, e isso gera uma desigualdade enorme”, diz.

Ele cita dificuldades logísticas, custos de circulação e a concentração de investimentos como fatores que impactam diretamente a projeção nacional de muitos artistas. “A realidade da indústria é mais dura do que o discurso romântico sobre território”, resume.

Pupillo também faz um alerta contra a pressão excessiva por números, playlists e resultados imediatos. “Hoje todo mundo é cobrado para representar números, quando a arte vem antes disso”, diz. Para ele, nem todos os artistas precisam ou devem seguir o caminho do pop.

“Se todo mundo for para a mesma direção, vai ficar um saco”, dispara, defendendo a coexistência entre mainstream, música alternativa e nichos.

Amaro Freitas

Outro nome que, segundo Melina, precisa estar nesta discussão é o do pianista recifense Amaro Freitas. Do bairro de Nova Descoberta para os mais importantes circuitos de jazz mundo afora, o instrumentista conseguiu ultrapassar importantes barreiras, criando uma música exuberante e interagindo com artistas diversos – de Sandy a Criolo, de Emicida a Alaíde Costa.

Amaro Freitas é, na atualidade, o nome mais proeminente da música instrumental brasileira | Foto: Jão Vicente/Divulgação

“Ele é um fenômeno nacional e internacional", diz Melina. "É impressionante ver como um pianista consegue segurar um festival para 20 mil pessoas. E ele consegue.” Para ela, Amaro rompe uma bolha ainda mais difícil, ligada à música instrumental e ao jazz contemporâneo.

O que será

Apesar das leituras distintas, ambos concordam que 2026 pode ser um ano-chave, desde que se evite a simplificação do debate.

Pupillo se mostra otimista. “A música feita no Nordeste está em ebulição”, afirma, destacando não apenas cantores, mas músicos e produtores que vêm ganhando projeção nacional e internacional.

“Aos poucos, a gente vai mostrando que a música que vem do Nordeste é música brasileira, que dialoga com tudo”, diz. Para 2026, ele tem um desejo: “Que a gente deixe de ser só matéria-prima do mainstream e passe a fazer parte dele”.

Melina reforça que os exemplos atuais – João Gomes, Amaro Freitas e Priscila Senna – ainda são exceções, não um movimento consolidado. “O que existe hoje são casos muito fortes, muito simbólicos.”

No cruzamento dessas visões, o recado é claro: mais do que celebrar uma ascensão, o desafio da música feita no Nordeste é transformar potência criativa em estrutura duradoura, sem aprisionar artistas, sons e identidades a um único rótulo.

