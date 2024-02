Experiência imersiva de "A fantástica fábrica de chocolate" deixa crianças traumatizadas na Escócia

A- A+

Um evento de experiência imersiva que prometia transportar os fãs de Wolly Wonka para o universo mágico de "A fantástica fábrica de chocolate" se transformou em pesadelo para crianças e pais, em Glasgow, na Escócia.

No último final de semana, pais levaram seus filhos para conhecer a Willy's Chocolate Experience, atraídos por uma divulgação que prometia um "paraíso de doces" e cenários muito coloridos. A realidade, no entanto, foi muito diferente. Segundo relatos na internet, a organização do evento se utilizou de imagens criadas por inteligência artificial para atrair o público. Chegando lá, as pessoas se depararam com uma produção pobre e esvaziada.

"A Oompa Loompa da experiência de Willy Wonka parece estar administrando literalmente um laboratório de metanfetamina e questionando seriamente as escolhas de vida até este ponto", escreveu uma internauta.

Sem doces, com um pequeno castelo inflável e cenários sem cores, o evento foi organizado pela empresa House of Illuminati, que lamentou ter decepcionado os fãs.

Irritados com os eventos, fãs estão se mobilizando para cobrar um ressarcimento por parte dos organizadores. A experiência tinha ingressos a partir de £ 35 (cerca de R$ 219 na conversão atual).

