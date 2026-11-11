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ARTES VISUAIS Expo de Artes do IMIP celebra 25 anos de ação beneficente no Museu do Estado de Pernambuco A exposição gratuita começa nesta quinta-feira (12), das 19h às 22h, e segue até 29 de novembro

A cultura e solidariedade seguem sendo os pilares da XXV Expo de Artes do IMIP. A iniciativa, que reúne cerca de 150 artistas plásticos para comemorar os 25 anos de realização do evento, chega no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), nesta quinta-feira (12), das 19h às 22h, com entrada gratuita.

A exposição ocorre de 13 a 29 de novembro para arrecadar fundos em apoio à Oncologia Pediátrica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). A Expo de Artes é uma importante ação beneficente concentrada em artistas, colecionadores e apreciadores das artes empenhados na causa solidária.

Para o curador da exposição, Carlos Trevi, a mostra contempla mais de 150 obras de diferentes suportes de artistas pernambucanos representando a força da cultura popular. Além dessa oportunidade de conhecer diferentes formas de expressão, os visitantes contribuem com a atuação do IMIP em benefício de crianças e adolescentes em tratamento oncológico na unidade.



O diretor do Mepe, Rinaldo Carvalho, ressalta que viabilizar a Expo de Artes no espaço do museu é uma ação fundamental de solidariedade que figura entre os principais eventos do calendário de artes visuais de Pernambuco.

SERVIÇO

Abertura do XXV Expo de Artes do IMIP

Quando: quinta-feira (12), 19h

Visitação: de 13 a 29 de novembro

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Entrada gratuita

Informações: @museudoestadope

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