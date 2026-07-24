Expo Preta RioMar terá show de abertura com Lia de Itamaracá
Apresentação ocorre no dia 13 de agosto, no Teatro RioMar
Lia de Itamaracá vai abrir a 5ª Expo Preta RioMar, no dia 13 de agosto, a partir das 19h. Os ingressos para o show, que ocorre no Teatro RioMar, já estão à venda.
Patrimônio Vivo de Pernambuco, Lia é a maior referência da ciranda no Brasil. A pernambucana carrega mais de cinco décadas de carreira, levando essa manifestação da cultura popular pelos palcos do país e do mundo.
Por sua representatividade, Lia de Itamaracá foi a escolhida para abrir a quinta edição da Expo Preta. O evento, que ocorre de 13 a 16 de agosto, funciona como uma vitrine do afroempreendedorismo pernambucano.
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A feira reúne expositores de moda, gastronomia, beleza, arte, artesanato e economia criativa. A realização é do RioMar Recife, em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social.
SERVIÇO
Show de abertura da Expo Preta 2026 com Lia de Itamaracá
Quando: 13 de agosto, às 19h
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251,Pina
Ingressos por R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada), à venda na bilheteria e no site do Teatro RioMar
Informações: (81) 3878-0040