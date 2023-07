Expo Retrato chega ao Camará Shopping neste sábado(08)

A- A+

Com intuito de disseminar a produção da cultura local, o artista autodidata Gilso Ramos Gonçalves abre neste sábado (8), no Shopping Camará, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a exposição "Expo Retrao".



A mostra traz a reprodução de imagens de objetos e pessoas através de fotografias, utilizando lápis grafite, caryon, pincéis e papéis especiais.



Crédito: Divulgação



O trabalho de anos de Gilson culminou na confecção das imagens, resultando no estilo do hiper-realismo - fato que busca uma aproximação máxima com a realidade na reprodução das imagens.



A exposição, permanente, vai ocupar o piso L2 do mall, com acesso gratuito.

Serviço

Exposição "Expo Retrato"

Quando: a partir deste sábado (8)

Onde: Shopping Camará (Piso L2), em Camaragibe



Das 10h às 22h

Acesso gratuito



Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica

Camaragibe

