LUTO Expoente do brega funk, morre MC Elloco, aos 34 anos, no Recife O cantor sofreu um infarto, foi levado para a Policlínica Amaury Coutinho, no bairro de Campina do Barreto

Cleiton Silva, o MC Elloco, morreu nesta quinta-feira (21), aos 34 anos. Ele era um dos principais artistas de brega funk do País e formava dupla com Shevchenko. O cantor sofreu um infarto, foi levado para a Policlínica Amaury Coutinho, no bairro de Campina do Barreto, mas não resistiu. A informação foi confirmada pela família à reportagem da Folha de Pernambuco.

Algumas personalidades próximas ao artista se pronunciaram sobre o seu falecimento, como a sua dupla Shevchenko que publicou um stories com emojis de choro e o influenciador Ney Silva realizou uma publicação com uma mensagem de luto pela perda do amigo ‘’para sempre em nossos corações’’.

Ao lado de Shevchenko, Elloco lançou hits como “Toma na Pepeka“, “Gera Bactéria“, “Tributo ao Michael Jackson” e “Ninguém Fica Parado“, também conhecida como “Chapulêtei”. A dupla exportou o brega funk de Pernambuco para o Brasil, se tornando um dos artistas mais influentes do gênero.

