Exposição "A Terra Cansa", na Galeria Christal, traz reflexões sobre o planeta

A- A+

A exposição coletiva “A Terra Cansa” será inaugurada nesta quinta-feira (13), às 19h, na Christal Galeria. Sete artistas apresentam trabalhos que trazem reflexões sobre as condições ambientais do planeta.

Abrindo as atividades da Christal Galeria em 2025, a mostra reúne os artistas pernambucanos os artistas Antonio Mendes, Arbos, Izidório Cavalcanti, Max Motta e Tássio Mello, além da paulista Adalgisa Campos e do sergipano Thaes Arruda.

Com entrada gratuita, a exposição fica aberta ao público até o dia 30 de maio. Cada artista trabalha, com suas respectivas pesquisas, identidades visuais e estéticas, trabalham a metáfora “humanos em gotas”, chamando a atenção para o impacto dos modos de vida no chamado “planeta água”.



Durante a abertura de “A Terra Cansa”, Tássio Melo apresentará a performance “Varal”. O artista mergulhará a bandeira do Brasil dentro de um balde com cimento. Depois, estenderá em um varal armado na galeria, tendo como trilha sonora o hino do Brasil tocado ao contrário e com vozes de protestos pelo mundo.

Veja também