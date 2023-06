Exposição aborda tempo e memória na perspectiva da mulher acima de 60 anos; saiba onde ver

A- A+

A exposição fotográfica “Ensaio do efêmero” pode ser vista neste sábado (1°), das 18h às 21h, no Café com Dengo. As fotografias são assinadas por Ana Yoneda, tendo a artista Natali Assunção como modelo. O evento será embalado por Pedro Huff e seu violoncelo

O ensaio fotográfico é a primeira etapa do projeto documental “Contornos do tempo” que aborda o tema na fotografia, no cinema, no teatro e na escrita. O processo vem sendo comandado por Natali, a partir de conversas com nove mulheres acima de 60 anos sobre tempo e memória na perspectiva delas.



Nas imagens expostas, a ideia é imprimir no próprio corpo da artista o resultado do seu encontro com essas mulheres. O projeto prevê ainda três trabalhos em desenvolvimento: um documentário, um espetáculo e um livro.

Serviço:

Exposição fotográfica “Ensaio do efêmero”

Quando: neste sábado (1°), das 18h às 21h

Onde: Café com Dengo (Rua Desembargador Martins Pereira, 45, Rosarinho)

Para apoiar, chave pix ([email protected])



Veja também

CELEBRIDADES Mavie: entenda o significado do nome da filha de Neymar e Bruna Biancardi