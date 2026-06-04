Museu do Estado abre a exposição "Áfricas: Arte, Ancestralidade e Decolonização"
Reunindo pinturas, esculturas, máscaras e outros materiais, mostra pode ser visitada a partir deste sábado (6)
O Museu do Estado de Pernambuco abre as portas para a exposição “Áfricas: Arte, Ancestralidade e Decolonização”. As visitações podem ser feitas a partir deste sábado (6), às 15h.
Segundo a assessoria de imprensa do museu, a mostra é voltada à valorização das culturas africanas e afro-brasileiras no cenário cultural pernambucano. A ideia é proporcionar um mergulho histórico, artístico e educativo nas contribuições desses povos para a formação cultural, religiosa, estética e social do Brasil e do mundo.
Um dos destaques da exposição é a coleção de máscaras e esculturas africanas doadas ao museu pela família do empresário Ernesto Margolis, que morreu no ano passado. O acervo de relevância artística, histórica e antropológica reúne 114 peças.
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Entre os objetivos da mostra, está gerar reflexões sobre os impactos da colonização e da escravidão, sem deixar de evidenciar a potência das matrizes africanas. Por isso, o museu enfatiza que a curadoria foi construída sob uma perspectiva decolonial.
Feita de forma coletiva, a curadoria reúne historiadores, antropólogos, museólogos, representantes culturais e lideranças ligadas às matrizes africanas. Entre os participantes, estão a historiadora doutora Aline de Biase, da UFPE; o antropólogo e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade - NEPE (UFPE), Renato Athias; Francisco Neto (Chico Bantu), produtor cultural e pesquisador das culturas Bantu; representantes do Consulado Honorário da Costa do Marfim e as equipes do museu.
Diferentes núcleos temáticos integram a exposição. Durante o percurso, o visitante encontra materiais que abordam desde a África como berço das civilizações até a influência do continente nos movimentos modernistas, passando pelas rotas da escravização, religiões e arte ritualística.
Também há expaço na visita para conhecer a produção contemporânea de artistas negros, a partir de obras que discutem identidade, corpo, pertencimento e resistência. Entre eles, os pernambucanos Jeff Alan, Sil Karla e Diogum.
SERVIÇO
Exposição “Áfricas: Arte, Ancestralidade e Decolonização”
Quando: abertura neste sábado (6), às 15h
Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; e aos sábados e domingos, das 14h às 17h
Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife
Entrada gratuita
Informações: @museudoestadope