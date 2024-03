A- A+

Artes Plásticas Exposição apresenta produção de casal pernambucano em galeria de arte de São Paulo "Elza & Gerson: cada indivíduo é um universo" exibe, a partir do dia 27 de março, na Galatea, nos Jardins, quadros do casal de 1950 e 1990, tendo como eixo as múltiplas e diversas formas de existir

Um recorte da produção de pinturas de Elza de Oliveira Sousa e Gerson de Souza será apresentado ao público a partir do próximo dia 27 de março, na Galatea (Rua Oscar Freire, 379, loja 1 - Jardins, São Paulo). A exposição "Elza & Gerson: cada indivíduo é um universo" reúne um conjunto de 42 obras produzidas entre 1950 e 1990 pelo casal pernambucano, destaca os pontos de convergência no olhar artístico da dupla.



Com texto crítico de Luiz Fernando Pontes e Tomás Toledo, a mostra se alinha com propósito da galeria de fomentar o reposicionamento histórico e resgatar artistas que foram negligenciados pelas narrativas predominantes e pelo mercado da arte Cinco décadas após a última exposição conjunta realizada na galeria Oca, no Rio de Janeiro, em 1970, "Elza & Gerson: cada indivíduo é um universo", retoma o diálogo da produção do casal e toma emprestada a frase que Gerson grafava no verso de suas pinturas, que dá, aqui, o fio da abordagem curatorial, voltada às múltiplas e diversas formas de existir, narradas no trabalho dos dois.

Sobre os artistas

Quando se estabelecerem no Rio de Janeiro, em 1946, os artistas encontraram inspiração para retratar, por meio da pintura e cores vibrantes, a boemia carioca e a vida cotidiana da cidade; cenas de carnaval e figuras religiosas; além de composições de tom onírico e surreal.



Depois de conhecer o multiartista Augusto Rodrigues, Gerson passa a estudar desenho e gravura na Escolinha de Arte do Brasil, expondo seu trabalho a partir de 1959, já em mostras importantes como a 5ª Bienal de São Paulo. Elza, por sua vez, desenvolve sua produção após estudar com Ivan Serpa no MAM Rio entre 1962 e 1963. Dali em diante, seguiram-se entrevistas coletivas e individuais no Brasil e no exterior, como a mostra 'Lirismo Brasileiro' que itinerou entre Portugal, França e Espanha entre 1968 e 1969.

Com a sensibilidade lírica característica de Elza e a habilidade de Gerson em retratar a rudez humana em suas obras, o trabalho do casal se complementava de maneira única. Enquanto Gerson percorria as ruas da Lapa capturando o olhar das pessoas com uma notável capacidade de fazer com que suas figuras parecessem falar diretamente com o espectador, Elza adicionava uma camada de sutileza às suas criações. A identidade da dupla ficou marcada pela capacidade de resgatar, de forma original, a essência da brasilidade e as raízes do cotidiano.

"A complementariedade do trabalho dos dois sempre existiu, sobretudo, pela centralidade da figura humana. Essa foi o grande molde da vida dos dois, que não eram pintores de paisagem, tampouco retratistas, eram pessoas que criavam seus personagens observando, pesquisando e sentindo a realidade. Eram pessoas que estavam mais preocupadas com a construção do presente. Então, as figuras vinham do imaginário e do fruto de uma pesquisa, de um olhar para o cotidiano, pessoas comuns, trabalhadores, pescadores, as noivas", afirma o pesquisador e colecionador de arte Luiz Fernando Pontes.

Hoje o trabalho de Elza integra o acervo de instituições como o MAM Rio e o MASP. Em 2007, Gerson realizou sua última individual na vida, uma grande retrospectiva no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro. Seu trabalho integra coleções como a do Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers, em Laval, na França.

Sobre a Galatea

A Galatea é uma galeria que surge a partir das diferentes e complementares trajetórias e vivências de seus sócios-fundadores: Antonia Bergamin esteve à frente por quase uma década como sócia-diretora de uma galeria de grande porte em São Paulo; Conrado Mesquita é marchand e colecionador, especializado em descobrir grandes obras em lugares improváveis; e Tomás Toledo é curador e contribuiu ativamente para a histórica renovação institucional do MASP, de onde saiu em 2022 como curador-chefe.

Tendo a arte brasileira moderna e contemporânea como foco principal, a Galatea trabalha e comercializa tanto nomes já consagrados do cenário artístico nacional quanto novos talentos da arte contemporânea, além de promover o resgate de artistas históricos. Tal amplitude temporal reflete e articula os pilares conceituais do programa da galeria: ser um ponto de fomento e convergência entre culturas, temporalidades, estilos e gêneros distintos, gerando uma rica fricção entre o antigo e o novo, o canônico e o não-canônico, o erudito e o informal.

Além dessas conexões propostas, a galeria também aposta na relação entre artistas, colecionadores, instituições e galeristas. De um lado, o cuidado no processo de pesquisa, o respeito ao tempo criativo e o incentivo do desenvolvimento profissional do artista com acompanhamento curatorial. Do outro, a escuta e a transparência constante nas relações comerciais. Ao estreitar laços, com um olhar sensível ao que é importante para cada um, Galatea enaltece as relações que se criam em torno da arte porque acredita que fazer isso também é enaltecer a arte em si.

Nesse sentido, partindo da ideia de relação é que surge o nome da galeria, tomado emprestado do mito grego de Pigmaleão e Galatea. Este mito narra a história do artista Pigmaleão, que ao esculpir em marfim Galatea, uma figura feminina, apaixona-se por sua própria obra e passa a adorá-la. A deusa Afrodite, comovida por tal devoção, transforma a estátua em uma mulher de carne e osso para que criador e criatura possam, enfim, viver uma relação verdadeira.

SERVIÇO:

Exposição: Elza & Gerson: cada indivíduo é um universo

Local: Galatea

Endereço: Rua Oscar Freire, 379, loja 1 - Jardins, São PauloSP

Abertura: 27 de março | 18h às 21h

Período expositivo: 27 de março a 11 de maio

Horários: Segunda a quinta das 10h às 19h | sexta das 10h às 18h | sábado das 11h às 15h

Mais informações no site da galeria.

Estacionamento: Estacionamento no local

