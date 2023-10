Exposição "Armorial 50 Anos" abre para o público na quarta (18); ingressos gratuitos já disponíveis

A- A+

Depois de passagens por Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Brasília (DF) e Campina Grande (PB), totalizando quase 300 mil visitantes, a mostra "Armorial 50 Anos" chegará ao Recife na próxima quarta (18), cumprindo temporada no Museu do Estado de Pernambuco - Mepe, no bairro das Graças, até o dia 7 de janeiro de 2024.



Quem quiser garantir sua visita à exposição, já pode retirar os ingressos gratuitos na plataforma Sympla.



Com patrocínio do Ministério da Cultura e da Petrobras, através da Lei de Incentivo à Cultura, a exposição reúne um acervo com 140 obras, assinadas por artistas como Gilvan Samico, Ariano Suassuna, Zélia Suassuna, J.Borges e outros nomes consagrados.



A Mostra tem idealização e produção de Regina Godoy e curadoria assinada por Denise Mattar. A exposição tem consultoria de Manuel Dantas Suassuna, filho de Ariano, e do professor e escritor Carlos Newton Júnior.



Outros eventos paralelos estão ligados à Mostra, como o da quarta-feira (18): às 19h, o Quinteto da Paraíba realiza concerto na Igreja São Pedro dos Clérigos, no Pátio de São Pedro, Centro do Recife. A data marca os 53 anos do Movimento Armorial, lançado no Recife, e o concerto integra o calendário dos espetáculos Petrobras de Música Armorial, revisitando o dia em que tudo começou.











